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    FMC startet erwartungsgemäß verhalten in das Jahr - Kosten belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Kosten und negative Wechselkurse dämpfen Gewinn
    • Operatives Ergebnis nominal um 2 Prozent auf 467 Mio
    • Konzerngewinn sank 22 Prozent auf 118 Mio Euro
    FMC startet erwartungsgemäß verhalten in das Jahr - Kosten belasten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Steigende Kosten und negative Wechselkurse haben die Gewinnentwicklung beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) im ersten Quartal gedämpft. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis kletterte nominal um 2 Prozent auf 467 Millionen Euro, ohne Währungseffekte hätte das Plus im Vergleich zum Vorjahr aber zehn Prozent betragen, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

    Inklusive aller Effekte und auch unter dem Strich musste der Blutwäschespezialist deutliche Einbußen hinnehmen: So brach etwa der Konzerngewinn um 22 Prozent auf 118 Millionen Euro ein. Der Erlös sank um 6 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro, zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus aber 3 Prozent. Analysten hatten bereits mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet, die Gewinnzahlen fielen ein Tick besser aus.

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    Konzernchefin Helen Giza bestätigte die Prognosen. Die Managerin hat 2026 zum "Übergangsjahr" erklärt, nachdem FMC noch 2025 einen satten Gewinnsprung hingelegt hatte. Grund sind unter anderem Kosten für die aktuell laufende Einführung eines modernen Dialysegeräts in den USA, in dem Giza aber eine Investition in eine bessere Zukunft sieht. Zugleich treibt FMC seine Sparmaßnahmen und die Verkleinerung seines Kliniknetzwerkes voran./tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 38,80 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,98 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -14,22 %/+23,31 % bedeutet.




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