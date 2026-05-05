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    Zahlen raus

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    HSBC verfehlt Gewinnerwartungen – Nahostkonflikt belasten Europas größte Bank

    HSBC enttäuscht mit schwächerem Gewinn trotz solider Einnahmen, da steigende Kreditrisiken und geopolitische Spannungen den Ausblick eintrüben.

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    Zahlen raus - HSBC verfehlt Gewinnerwartungen – Nahostkonflikt belasten Europas größte Bank
    Foto: Matt Crossick - picture alliance

    Die HSBC hat im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten beim Gewinn verfehlt und damit die wachsenden Risiken im globalen Bankensektor unterstrichen. Höhere erwartete Kreditausfälle, geopolitische Unsicherheiten sowie eine Eintrübung der Konjunkturaussichten belasteten die Bilanz deutlich.

    Vorsteuergewinn unter Prognosen

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    HSBC meldete für das erste QuaDie rtal einen Vorsteuergewinn von 9,4 Milliarden US-Dollar und lag damit unter dem Analystenkonsens von 9,59 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem leichten Rückgang von 9,5 Milliarden US-Dollar. Auch der Nettogewinn sank auf 7,4 Milliarden US-Dollar.

    Treiber der schwächeren Entwicklung waren vor allem gestiegene Risikovorsorgen. Die erwarteten Kreditverluste erhöhten sich um 400 Millionen US-Dollar auf insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar. Neben makroökonomischen Unsicherheiten spielte dabei insbesondere ein einzelnes Engagement im britischen Investmentbanking eine Rolle, das mit rund 400 Millionen US-Dollar zu Buche schlug.

    Umsatz über Erwartungen

    Während der Gewinn enttäuschte, konnte HSBC auf der Einnahmenseite positiv überraschen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 18,62 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen von 18,49 Milliarden US-Dollar.

    Vor allem höhere Gebühreneinnahmen im Vermögensverwaltungsgeschäft sowie zusätzliche Erträge außerhalb des klassischen Zinsgeschäfts trugen zu dieser Entwicklung bei. Der Nettozinsertrag legte ebenfalls zu und erreichte 8,9 Milliarden US.Dollar, was einem Anstieg von 8 Prozent entspricht.

    Nahostkonflikt erhöht Risiken

    Besonders deutlich warnte HSBC vor den möglichen Auswirkungen geopolitischer Spannungen, insbesondere des Konflikts im Nahen Osten. Steigende Ölpreise, zunehmende Inflation und eine mögliche Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums könnten die Profitabilität erheblich beeinträchtigen.

    Die Bank geht davon aus, dass diese Faktoren im ungünstigen Fall zu einem mittleren bis hohen einstelligen prozentualen Rückgang des Vorsteuergewinns führen könnten. Sollte dieses Szenario eintreten, könnte die bereinigte Eigenkapitalrendite im Jahr 2026 unter das Zielniveau von 17 Prozent fallen.

    Prognose angepasst

    Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage passte HSBC seine Risikoprognose an. Die erwarteten Kreditbelastungen für 2026 wurden von zuvor 40 auf nun 45 Basispunkte der durchschnittlichen Bruttokredite erhöht.

    Gleichzeitig bestätigte das Institut seine mittelfristigen Ziele, darunter eine Eigenkapitalrendite von mindestens 17 Prozent in den Jahren 2026 bis 2028 sowie ein moderates Kostenwachstum von rund 1 Prozent.

    Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Bank nun mit einem Nettozinsertrag von rund 46 Milliarden US-Dollar.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 15,12EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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