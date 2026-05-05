Unicredit steigert Gewinn stärker als erwartet

Am Montag hatten die Unicredit-Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der Zustimmung zu einer Kapitalerhöhung von bis zu 6,7 Milliarden Euro den Weg für ein Commerzbank-Gebot freigemacht. Damit kann die Unicredit ihr Mitte März angekündigtes Angebot zur Übernahme sämtlicher Commerzbank-Anteile offiziell machen.

MAILAND (dpa-AFX) - Die um die Commerzbank buhlende italienische Großbank Unicredit hat zum Jahresauftakt mehr verdient als erwartet. Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Dienstag in Mailand mit. Das ist der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte der Bank. Experten hatten mit einem Überschuss auf Vorjahreshöhe gerechnet. Die Erträge legten um fünf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro zu. Damit übertraf die Bank ebenfalls die Erwartungen. Die Unicredit bestätigte zudem die Prognose.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Eine formale Offerte will Unicredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag vorlegen, wie er kürzlich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) sagte. Die Unicredit ist mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme, demzufolge rund 7.000 Stellen in Deutschland entfallen könnten.

Das Institut mit Sitz in Mailand verspricht sich Vorteile im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden in Deutschland. Hierzulande ist die Unicredit schon mit ihrer Tochter Hypovereinsbank (HVB) vertreten, was Einsparungen ermöglichen würde./zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 5.746 auf Ariva Indikation (04. Mai 2026, 22:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,95 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,49 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,32 %/+26,06 % bedeutet.



