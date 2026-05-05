Australische Graphitgesellschaft EcoGraf lädt zum Investorentreff ein!

Die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) hat 2026 bereits große Fortschritte gemacht. Sowohl was das vielversprechende, weitentwickelte Graphitprojekt Epanko betrifft als auch in Bezug auf die Kommerzialisierung der unternehmenseigenen, flusssäurefreien Technik zur Herstellung von batteriefähigem Graphit.

Jetzt kehrt Managing Director Andrew Spinks nach Frankfurt zurück – und Goldinvest.de lädt Sie herzlich zu einem exklusiven Investoren-Treffen mit dem EcoGraf-Lenker ein!

Nach dem erfolgreichen Anleger-Event im Mai 2025 nutzt Herr Spinks erneut einen Aufenthalt in Frankfurt, um interessierte Anleger persönlich auf den aktuellen Stand zu bringen: Wo steht EcoGraf heute, welche Meilensteine wurden im vergangenen Jahr erreicht und wie sehen die nächsten Schritte für das Graphit– und Batterieanodenmaterial-Projekt aus?

Sie können bereits im Vorfeld Fragen zur Beantwortung durch Herrn Spinks beim Unternehmen einreichen:

Richten Sie Ihre Fragen schon jetzt an EcoGraf!

Geplant sind in Frankfurt ein Update-Vortrag aus erster Hand, eine offene Q&A-Runde, in der Aktionäre ihre Fragen direkt an das Management richten können sowie im Anschluss die Gelegenheit zum persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt! Melden Sie sich bei Interesse deshalb unbedingt jetzt für das Investoren-Meeting mit EcoGrafs Andrew Spinks an! Hier geht es zur Registrierung:

Location:

📍 Meliá Frankfurt City – Raum „Westend“

(Senckenberganlage 13, 60325 Frankfurt am Main)

Uhrzeit:

🕒 Einlass: ab 17:00 Uhr | Event: 17:15 – 18:15 Uhr | Networking bis ca. 19:00 Uhr

👥 Kostenlose Teilnahme – Plätze begrenzt!

Jetzt anmelden und Platz sichern!