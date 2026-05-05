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    Springer Nature mit leichtem Umsatzwachstum - Jahresprognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 leicht gestiegen, Erwartungen übertroffen
    • Organisches Wachstum 6,2 Prozent, operativ stark
    • Freier Cashflow 204,4 Mio, Marge soll +30 bp
    Springer Nature mit leichtem Umsatzwachstum - Jahresprognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Umsatz im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte nur leicht gesteigert, die Erwartungen aber übertroffen. Gestützt wurde das Wachstum vom Resarch-Segment. Der Erlös stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum moderat um 0,3 Prozent auf 451,4 Millionen Euro, wie das Sdax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten etwas weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent.

    Das bereinigte Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 106,7 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten weniger erwartet. Organisch stieg es um 8,6 Prozent. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich um 46,4 Millionen auf 204,4 Millionen Euro.

    Im laufenden Jahr sollen die Erlöse weiter organisch um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 18.010 auf Ariva Indikation (04. Mai 2026, 21:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +10,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd..

    Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +10,34 %/+42,53 % bedeutet.




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