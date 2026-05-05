Springer Nature mit leichtem Umsatzwachstum - Jahresprognose bestätigt

Im laufenden Jahr sollen die Erlöse weiter organisch um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei um 30 Basispunkte verbessern./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 18.010 auf Ariva Indikation (04. Mai 2026, 21:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +10,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd..

Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +10,34 %/+42,53 % bedeutet.