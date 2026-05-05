Leichte Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas weiter fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte. Nachdem sich das Chartbild am vergangenen Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus. Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

USA: - VERLUSTE - Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Juli legte deutlich zu. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 1,13 Prozent tiefer bei 48.941,90 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,41 Prozent auf 7.200,75 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zunächst nach oben auf ein weiteres Rekordhoch. Letztlich verlor der technologielastige Index aber 0,21 Prozent auf 27.651,82 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die erneute Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag belastet. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 1,2 Prozent. Dr S&P/ASX 200 in Australien fiel um 0,4 Prozent. In Festlandchina, Japan und Südkorea wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

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DAX 23991,27 -1,24%

XDAX 23910,35 -1,70%

EuroSTOXX 50 5763,61 -2,00%

Stoxx50 5006,80 -1,27%



DJIA 48941,90 -1,13%

S&P 500 7200,75 -0,41%

NASDAQ 100 27651,82 -0,21%

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RENTEN:



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Bund-Future 124,95 +0,06% °



DEVISEN:



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Euro/USD 1,1683 -0,07% USD/Yen 157,26 0,01% Euro/Yen 183,74 -0,7% °



BITCOIN:



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Bitcoin 80.936 1,37% (USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 112,94 -1,50 USD WTI 104,03 -2,39 USD °



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