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    RBI Q1 2026: Starkes Ergebnis & Kreditwachstum ohne Russland

    Starkes erstes Quartal 2026: Wachstum bei Erträgen und Kundenkrediten, solide Kapitalquote und Qualität der Aktiva – trotz Belastungen durch Bankenabgaben und Russlandabbau.

    RBI Q1 2026: Starkes Ergebnis & Kreditwachstum ohne Russland
    Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com
    • Betriebsergebnis Q1 2026 ohne Russland um 12% gegenüber Vorjahr gestiegen; Kernerträge stiegen um 5% auf EUR 1.596 Mio.
    • Kundenkredite ohne Russland seit Jahresbeginn um 3% auf rund EUR 105 Mrd. gewachsen.
    • Konzernergebnis (ohne Russland) EUR 209 Mio., belastet durch vorgezogene Bankenabgaben von EUR 177 Mio.
    • Harte Kernkapitalquote ohne Russland 14,9% (Konzern gesamt 17,7%); NPE‑Ratio 1,6% bei NPE‑Coverage 46,4% — solide Kapital- und Asset‑Qualität.
    • Weiterer Abbau des Russlandgeschäfts; alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen (Annahme einer Entkonsolidierung in Outlook).
    • Ausblick 2026 (ohne Russland): Zinsüberschuss rund EUR 4,4 Mrd., Provisionsüberschuss rund EUR 2,1 Mrd., Kundenausleihungen Wachstum ~7%, Cost/Income ~52,5%, erwarteter Konzern‑RoE ~10,5% (mittelfristiges Ziel ≥13% ohne Russland).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Raiffeisen Bank International ist am 05.05.2026.

    Der Kurs von Raiffeisen Bank International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,01EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,02 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,00EUR das entspricht einem Minus von -0,02 % seit der Veröffentlichung.


    Raiffeisen Bank International

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    ISIN:AT0000606306WKN:A0D9SU
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