Secunet Security Networks: Wachstum im Q1 2026 – Auftragseingang fast verdoppelt
secunet startet mit gemischten Vorzeichen ins Jahr 2026: Während Umsatz und Auftragseingang deutlich wachsen, drücken höhere Kosten das Ergebnis ins Minus.
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- Der Konzernumsatz von secunet stieg im ersten Quartal 2026 um 4,4 % auf 81,8 Mio. Euro
- Der Auftragseingang verdoppelte sich nahezu auf 143,0 Mio. Euro, ein Plus von 90,7 % im Vergleich zum Vorjahr
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank auf -4,0 Mio. Euro, hauptsächlich aufgrund von Personalkostensteigerungen und Projektmischung
- Das Segment Public Sector trug maßgeblich zum Umsatz bei, insbesondere der Bereich Defence & Space sowie Homeland Security
- Der Auftragsbestand erhöhte sich um 21,1 % auf 337,7 Mio. Euro, was eine solide Basis für weiteres Wachstum darstellt
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 460 und 500 Mio. Euro sowie ein EBIT von 53 bis 58 Mio. Euro prognostiziert, die Wachstumsziele bleiben bestehen
Der nächste wichtige Termin, Konzernquartalsmitteilung zum 31. März 2026, bei Secunet Security Networks ist am 05.05.2026.
Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 183,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,11 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 185,00EUR das entspricht einem Plus von +0,65 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.987,38PKT (+0,60 %).
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