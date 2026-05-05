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    Fraport sieht sich trotz Iran-Krieg und Lufthansa-Streiks auf Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport hält 2026er Pläne trotz Irankrieg und Streik
    • Konzernweit 188–195 Mio Passagiere FRA 65–66 Mio
    • Q1 Umsatz 882 Mio Ebitda 196 Mio Verlust 18 Mio
    Fraport sieht sich trotz Iran-Krieg und Lufthansa-Streiks auf Kurs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält trotz des Iran-Kriegs und der Streiks bei der Lufthansa an seinen Geschäftsplänen für 2026 fest. Vorstandschef Stefan Schulte rechnet konzernweit mit etwa 188 bis 195 Millionen Passagieren, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag mitteilte. Am Frankfurter Flughafen dürften es weiterhin 65 bis 66 Millionen werden, bestätigte ein Konzernsprecher. Und der operative Gewinn (Ebitda) soll wie geplant auf bis zu 1,5 Milliarden Euro steigen.

    "Für das Gesamtjahr halten wir an unserer Prognose für 2026 fest, basierend insbesondere auch auf den Aussagen der Bundesregierung zur gegebenen Versorgungssicherheit mit Kerosin", sagte Schulte. Im ersten Quartal seien die Rückgänge im Nahost-Verkehr durch Zuwächse in andere Regionen ausgeglichen worden, besonders nach Fernost.

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    Im üblicherweise reiseschwachen ersten Quartal stieg Fraports Umsatz um 1,6 Prozent auf 882 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um gut zehn Prozent auf 196 Millionen Euro zu. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein saisontypischer Verlust von knapp 18 Millionen Euro, etwas mehr als im Vorjahr. Dabei schnitt Fraport durchweg besser ab als von Analysten im Mittel erwartet./stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 70,10 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,98 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -6,54 %/+20,16 % bedeutet.




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