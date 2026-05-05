Fraport sieht sich trotz Iran-Krieg und Lufthansa-Streiks auf Kurs

Im üblicherweise reiseschwachen ersten Quartal stieg Fraports Umsatz um 1,6 Prozent auf 882 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um gut zehn Prozent auf 196 Millionen Euro zu. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein saisontypischer Verlust von knapp 18 Millionen Euro, etwas mehr als im Vorjahr. Dabei schnitt Fraport durchweg besser ab als von Analysten im Mittel erwartet./stw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 70,10 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,98 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -6,54 %/+20,16 % bedeutet.