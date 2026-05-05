JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2130 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 1.364 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 62,52 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.125,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +49,05 %/+61,41 % bedeutet.