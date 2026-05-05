ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2130 Euro
- JPMorgan belässt Rheinmetall auf Overweight mit 2130
- Quartal unter Erwartungen, Jahresziele bestätigt
- Anleger kritischer hinsichtlich Umsetzung der Ambitionen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry am Dienstag. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 1.364 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 62,52 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.125,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +49,05 %/+61,41 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 2130 Euro
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