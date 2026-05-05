BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen im ersten Quartal klar verfehlt und der Free Cashflow sei negativ gewesen, schrieb Afonso Osorio am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Die Explosion in der Munitionsfabrik in Spanien, verzögerte Lkw-Lieferungen sowie hohe Vergleichshürden aus dem Vorjahr hätten aus seiner Sicht ihre Spuren hinterlassen. Osorio rechnet mit einer negativen Kursreaktion, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 1.364EUR auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2125

Kursziel alt: 2125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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