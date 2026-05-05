Madoro Metals Corp. stellt Update zum geplanten RTO bereit und kündigt Privatplatzierung an

4. Mai 2026, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“) (TSX VENTURE: MDM; OTC: MSTXF; FWB: A2QQ1X) freut sich, ein Update zum geplanten Reverse Takeover (die „geplante Transaktion“) mit Narrow River Resources Pty Ltd. („NRR“), wie zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Februar 2026 angekündigt, bereitzustellen.

Madoro und NRR (die „Parteien“) treiben die verschiedenen gemäß der Policy 5.2 - Changes of Business and Reverse Takeovers der TSX Venture Exchange („TSXV“) erforderlichen Schritte weiter voran, wozu auch die Erstellung der erforderlichen Offenlegungs- und Transaktionsunterlagen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion gehört. Die Parteien bemühen sich derzeit um die endgültige Ausarbeitung und den Abschluss einer Vereinbarung. Da die geplante Transaktion der Zustimmung der Aktionäre von Madoro auf einer zu diesem Zweck einberufenen Sonderversammlung (die „Versammlung“) bedarf, bereitet das Unternehmen außerdem ein Rundschreiben des Managements (das „Rundschreiben“) vor, das im Zusammenhang mit der Versammlung an seine Aktionäre geschickt werden soll. Das Rundschreiben wird die gemäß den Richtlinien der TSXV erforderlichen Informationen und Angaben enthalten, insbesondere zur geplanten Transaktion, zum Projekt Lac Simard (wie hierin definiert) und zum aus der geplanten Transaktion hervorgehenden Emittenten. Das Unternehmen kann derzeit noch nicht sagen, wann es den Termin der Versammlung bekannt geben wird.

Die Parteien haben zudem einen mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konformen technischen Bericht zum Mineralprojekt Lac Simard (das „Projekt Lac Simard“) fertiggestellt. Der Stichtag für den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report for the Lac Simard Project, Abitibi-Témiscamingue Region, Québec“ ist der 14. Februar 2026, das Unterschriftsdatum der 15. April 2026. Der technische Bericht wurde im Auftrag des Unternehmens von John Langton (M.Sc., P. Geo.) von JPL GeoServices Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von NI 43-101, erstellt. Das Unternehmen beabsichtigt, den technischen Bericht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV zeitgleich mit der Einreichung des Rundschreibens, sobald dieses fertiggestellt ist, auf SEDAR+ einzureichen.

Gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eine gleichzeitige, nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) durchführen wird, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.230.000 C$ zu erzielen, der sich wie folgt zusammensetzt: (i) bis zu 750.000 C$ in Form von Hard-Dollar-Einheiten („HD-Einheiten“) und (ii) bis zu 480.000 C$ in Form von Flow-Through-Einheiten („FT-Einheiten“).

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich zeitgleich mit dem Abschluss der geplanten Transaktion (der „Abschluss“) durchgeführt. Im Rahmen der Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen, 15.000.000 HD-Einheiten zu einem Preis von 0,05 C$ pro HD-Einheit, was einem Bruttoerlös von 750.000 C$ entspricht, und 6.000.000 FT-Einheiten zu einem Preis von 0,08 C$ pro FT-Einheit zu begeben, was einem Bruttoerlös von 480.000 C$ entspricht.

Jede HD-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „HD-Warrant“). Jeder HD-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,08 C$. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gilt, und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „FT-Warrant“). Jeder FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,12 C$.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung der Transaktions- und behördlichen Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden und im Falle der FT-Einheits-Finanzierung für förderfähige „kanadische Explorationsausgaben“ aufzuwenden, die als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ gelten, welche sich wiederum als „Flow-Through-Bergbauausgaben für kritische Mineralien“ (gemäß der Definition dieser Begriffe im Income Tax Act (Kanada)) auf dem Projekt Lac Simard (oder anderen zulässigen Konzessionsgebieten, die das Unternehmen festlegen kann) qualifizieren. Die Privatplatzierung steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses der üblichen Zeichnungsunterlagen, des Erhalts der Genehmigung durch die TSXV sowie aller anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV und den geltenden Wertpapiergesetzen kann das Unternehmen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung Vermittlungsprovisionen zahlen und Wertpapiere an Vermittler begeben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Projekt Lac Simard

Das Projekt Lac Simard befindet sich in der Region Abitibi-Témiscamingue im Westen Québecs, rund 65 km südwestlich von Val-d‘Or und 60 km südöstlich von Rouyn-Noranda. Das Projekt Lac Simard besteht aus einem zusammenhängenden Block aus 426 exklusiven Explorationsrechten („EERs“) mit rund 24.641 Hektar Gesamtfläche.

Zum Stichtag des technischen Berichts sind die dem Projekt Lac Simard zugrundeliegenden EERs zu 100 % auf NRR registriert. Wie bereits mitgeteilt, sieht die Absichtserklärung vor, dass das Unternehmen das Projekt Lac Simard durch den Erwerb der Aktien einer Tochtergesellschaft von NRR, die das Projekt Lac Simard hält, im Austausch gegen 95.000.000 Stammaktien des Unternehmens und die Gewährung einer Net Smelter Return Royalty von 2 % (von der 0,5 % vom Unternehmen für 1.000.000 C$ zurückgekauft werden können) erwirbt. Landseitiger Zugang ist über Nebenstraßen aus Schotter und Forstwege in bestimmten Gebieten sowie per Hubschrauber oder Wasserflugzeug von Val-d‘Or und Rouyn-Noranda aus möglich und wird für die vom Unternehmen geplanten Explorationsprogramme als ausreichend angesehen.

Das Projekt Lac Simard liegt in der Pontiac Sub-Province des Archean Superior Craton und ist in erster Linie von Granodiorit, Monzogranit und Tonalit des Décelles Reservoir Batholith sowie in geringfügigerem Maße von Metasedimentgesteinen der Pontiac Group unterlagert. Es wird angenommen, dass das Projekt Lac Simard ein günstiges geologisches Milieu für Lagerstätten vom Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatit-Typ bietet. Es gibt zwei dokumentierte Mineralvorkommen auf dem Projekt Lac Simard-Lac en Cheville und Lac Caribou. Dabei handelt es sich um Uranvorkommen im Zusammenhang mit Granit-Pegmatit, die in demselben Pegmatitmilieu lagern, das als höffig für eine Mineralisierung vom LCT-Typ gilt. Im Zeitraum vom 25. Januar bis 11. Februar 2026 absolvierte NRR eine hubschraubergestützte hochauflösende geophysikalische Flugvermessung der Magnetfeldstärke auf dem Projekt Lac Simard, die 4.191 Profilkilometer umfasste. Anhand der Ergebnisse sollen vorrangige Zielgebiete für anschließende Bodenexplorationsprogramme definiert werden. Beim Projekt Lac Simard handelt es sich um ein in einer frühen Explorationsphase befindliches Projekt, für das keine Mineralressourcenschätzungen vorliegen und in dem in der Vergangenheit keine Bohrungen stattgefunden haben.

Der Abschluss der geplanten Transaktion steht nach wie vor unter anderem unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses der endgültigen Unterlagen, der Genehmigungen durch die Behörden und die Aktionäre, des Abschlusses der Privatplatzierung sowie der Erfüllung aller geltenden Anforderungen der TSXV. Der Abschluss der Privatplatzierung ist unter anderem an den Erhalt der Genehmigung durch die TSXV und aller anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen geknüpft.

Einzelheiten der geplanten Transaktion, wie in der von Madoro und NRR am 30. Januar 2026 unterzeichneten Absichtserklärung erwogen, entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Februar 2026.

Qualifizierter Sachverständiger

John Langton (M.Sc., P. Geo.), der ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von NI 43-101 ist, hat den Inhalt und die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Madoro Metals Corp.

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC Markets; A2QQ1X | Frankfurt) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Mexiko befasst. Madoro besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet First Green, das sich im aufstrebenden Lithiumgebiet Décelles in der Region Abitibi-Témiscamingue, etwa 75 km südwestlich von Val-d‘Or (Quebec), befindet, eine 50-%-Beteiligung am Mineralkonzessionsgebiet Ralleau in der Region Urban Barry, Lebel-sur-Quévillon, Quebec, sowie eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Cerro Minas in Oaxaca, Mexiko. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre gebeten, die Website des Unternehmens unter www.madorometals.com zu besuchen, das Büro unter 1-604-681-1568 oder gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen oder eine E-Mail an info@madorometals.com zu senden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

„BRIAN OSTROFF“

Brian Ostroff, Executive Chair & Direktor

bostroff@madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt mehreren Bedingungen, darunter unter anderem der Zustimmung der Börse und, falls gemäß den Börsenvorschriften erforderlich, der Zustimmung der unabhängigen Aktionäre. Gegebenenfalls kann die geplante Transaktion erst nach Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre abgeschlossen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass, sofern nicht im Rundschreiben, das im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion erstellt wird, angegeben, alle im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Der Handel mit Wertpapieren von Madoro sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat in keiner Weise die Vorzüge der geplanten Transaktion bewertet und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „terminiert“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „rechnet mit“ oder „rechnet nicht mit“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten“ oder „erreicht“ werden „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“ oder „werden“, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten enthalten: dem Fortschritt und dem Abschluss der geplanten Transaktion; der Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vertragsunterlagen; der Erstellung und Einreichung des Rundschreibens bei der TSXV; dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zustimmung der Aktionäre; dem Abschluss der Privatplatzierung und dem Erhalt der entsprechenden Genehmigung durch die TSXV; der voraussichtlichen Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung, einschließlich der Aufwendung für förderfähige kanadische Explorationsausgaben, die sich als Flow-Through-Bergbauausgaben für das Projekt Lac Simard qualifizieren; der Einreichung des technischen Berichts bei SEDAR+; sowie der Planung und Durchführung von anschließenden Explorationsprogrammen auf dem Projekt Lac Simard. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, darunter Risiken in Bezug auf die Bergbauindustrie, Rohstoffpreise, Marktbedingungen, allgemeine wirtschaftliche Faktoren, die Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion erfolgreich abzuschließen und die behördlichen Anforderungen zu erfüllen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen und die erforderlichen Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Flow-Through-Ausgabenverpflichtungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen nachzukommen, die Ergebnisse und Kosten der Explorationsprogramme auf dem Projekt Lac Simard, die Fähigkeit des Managements, das Geschäft zu führen und zu betreiben, sowie die Aktienmärkte im Allgemeinen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen sowohl von Madoro als auch von NRR wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten und angegebenen abweichen.

Obwohl sowohl Madoro als auch NRR der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, können sie keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnen sowohl Madoro als auch NRR jede Absicht ab und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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Die Madoro Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +50,00 % und einem Kurs von 0,060CAD auf TSX Venture (04. Mai 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.