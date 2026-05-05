HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt
- HSBC Gewinn vor Steuern 9,4 Mrd USD im Q1 gesunken
- Aufwendungen für mögliche Kreditausfälle stark gestiegen
- Erträge um 6 Prozent auf 18,6 Mrd USD gestiegen
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im ersten Quartal wegen Kreditausfällen und der Folgen des Iran-Kriegs überraschend weniger verdient. Der Gewinn vor Steuern sei um ein Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar (acht Mrd Euro) gesunken, teilte das Geldhaus am Dienstag in Hongkong und London mit. Grund für den Gewinnrückgang sind stark gestiegene Aufwendungen für mögliche Kreditausfälle. Die Erträge der Bank, die den Großteil ihres Geschäfts in Asien macht, legten dagegen um sechs Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet. In Hongkong gab der Kurs der Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen rund vier Prozent nach und büßte damit einen Teil der bisherigen Jahresgewinne ein./zb/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 15,01 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -2,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,07 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 257,14 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.675,00GBP was eine Bandbreite von -26,91 %/+11.030,31 % bedeutet.
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https://www.pymnts.com/news/banking/2026/hsbc-considers-selling-singapore-insurance-unit-while-sharpening-focus-on-key-businesses/
https://www.finews.asia/finance/44547-hsbc-asset-management-james-grist-dinesh-sharma-uae-middle-east
https://www.lse.co.uk/news/hsbc-set-to-pay-fine-in-france-over-tax-fraud-claim-judicial-source-4n7ohlygv1lro0j.html