HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 15,01 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um -2,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,07 %.

Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 257,14 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.675,00GBP was eine Bandbreite von -26,91 %/+11.030,31 % bedeutet.