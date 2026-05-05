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    Elmos Semiconductor startet stark ins Jahr 2026 – Prognose erhöht

    Starkes erstes Quartal, robuste Margen und mehr finanzieller Spielraum: Unser fabless Automotive-Spezialist startet 2026 mit kräftigem Wachstum und angehobener Prognose.

    Elmos Semiconductor startet stark ins Jahr 2026 – Prognose erhöht
    Foto: Elmos Semiconductor SE
    • Umsatz Q1 2026: 152,5 Mio. € (+20,2% gegenüber Q1 2025).
    • EBIT 36,2 Mio. € und EBIT‑Marge 23,8% (Anstieg gegenüber 20,2% im Vorjahr).
    • Bereinigter Free Cashflow 40,7 Mio. € (26,7% vom Umsatz); Investitionen nur 2,7 Mio. € (1,8% vom Umsatz).
    • Prognose angehoben: erwartetes Umsatzwachstum 12% ±2‑Punkte (vorher 11% ±3), operative EBIT‑Mar­ge 23–26% (vorher 24% ±2) und bereinigter Free Cashflow 19% ±2 (vorher >17%); Basis: Wechselkurs 1,15 €/USD; geplante Aktienrückkäufe → Barabgeltung von Aktienzusagen, nicht operativ.
    • Risiken: anhaltend volatile geopolitische Rahmenbedingungen und mögliche 8‑Zoll‑Wafer‑Kapazitätsengpässe wegen KI‑Boom.
    • Unternehmensprofil: Fabless‑Spezialist für Analog‑Mixed‑Signal‑ICs im Automotive‑Bereich; profitiert von steigender Nachfrage durch intelligente Elektronik in Fahrzeugen (ADAS, E‑Mobility, autonomes Fahren).

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Elmos Semiconductor ist am 27.05.2026.

    Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 186,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,63 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.987,38PKT (+0,60 %).


    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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