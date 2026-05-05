Secunet startet mit Auftragsboom ins Jahr - Personalkosten belasten
- Starker Q1-Auftragseingang aus dem öffentlichen Sektor
- Umsatz stieg um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro
- Ebit sank auf minus 4,0 Millionen wegen Kostenlast
ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang verdoppelte sich fast auf 143,0 Millionen Euro. Wegen höherer Personalkosten und zahlreichen Projekten mit großem Hardwareanteil, der auf der Marge lastet, ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) jedoch von 1,8 Millionen Euro auf minus 4,0 Millionen Euro zurück. Dabei belastete laut dem Unternehmen aber auch eine veränderte Methodik bei Bonusrückstellungen, die zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen führt, auf Jahressicht aber neutral ist.
"Der nochmals deutlich gestiegene Auftragseingang zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind", sagte Konzernchef Marc-Julian Siewert laut Mitteilung. Er sieht Secunet damit auf einem guten Weg, die Jahresprognose zu erfüllen. Der Umsatz soll 2026 weiterhin zwischen 460 und 500 Millionen Euro erreichen, nachdem 2025 Erlöse von 458,8 Millionen Euro zu Buche standen. Das operative Ergebnis (Ebit) soll nach 51,6 Millionen Euro im Vorjahr zwischen 53 und 58 Millionen Euro liegen./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 182,6 auf Lang & Schwarz (05. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 236,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +26,75 %/+39,63 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Secunet Security Networks. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Morgen geht’s nicht um Q1 – dieses Quartal ist seit Jahren saisonal schwach und ohne strategische Aussagekraft. Entscheidend ist etwas anderes: ob Secunet beginnt, das falsche Markt‑Narrativ zu brechen.
Der Markt preist weiterhin Stillstand ein, als wäre Secunet ein Friedensdividenden‑Wert. Das ist analytisch unhaltbar. Die Nachfrage ist längst politisch, regulatorisch und strukturell getrieben – nicht zyklisch, nicht optional.
Genau deshalb reicht ein belastbares Signal zu Projektlast, Vergabezyklen oder mittelfristiger Sicht, damit der Markt das alte Narrativ verlässt. Das bedeutet nicht, dass morgen die komplette Neubewertung abgeschlossen sein muss. Es bedeutet: Morgen ist der erste realistische Punkt im Jahr, an dem der Re‑Klassifikationsprozess starten kann. Wenn Secunet diesen Impuls nicht setzt, verschiebt sich der Prozess – aber er verschwindet nicht.
Denn sobald der Markt gezwungen ist, Secunet als KRITIS‑/Defense‑Hebel zu klassifizieren statt als IT‑Dienstleister, verschiebt sich das Bewertungsmodell strukturell. Die politischen Treiber – sichere Führungsfähigkeit, souveräne Cloud, KI‑Sicherheit, Behörden‑Digitalisierung – sind systemrelevant und im Kurs praktisch nicht abgebildet.
Morgen geht es also nicht um Margen oder operative Kleinteiligkeit. Es geht darum, ob Secunet das falsche Narrativ verlässt. Sobald dieser Prozess startet, ist das Modell‑Update nur noch eine Frage des Timings, nicht der Wahrscheinlichkeit.
Washington – Die USA machen ernst. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland angeordnet. Der Abzug solle binnen sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, teilte das Ministerium am Freitagabend mit.
(Quelle: dpa‑Meldung, veröffentlicht über Süddeutsche Zeitung, Ref: )
Das dpa‑Signal aus Munster wird hier noch immer unterschätzt: Das Gefechtsfeld ist vollständig transparent. Drohnen, KI‑Sensorik und permanenter Datenfluss eliminieren jeden Vorteil klassischer Massierung. Massierung ist nicht mehr riskant, sondern unmöglich. Identifiziert → bekämpft → ausgeschaltet – im Sekundenbereich.
Die Heeresführung formuliert es offen: künftige Gefechtsführung ist verteilt, vernetzt, permanent mobil.
Parallel verschiebt sich die Bedrohungslage strukturell:
Der zentrale Begriff der neuen Doktrin ist der Schutzschirm: kein Waffensystem, sondern ein mehrschichtiges IT‑Ökosystem aus Tarnung, Sensorik, Datenintegrität, Luftverteidigung und Führungsfähigkeit.
Warum Secunet strukturell betroffen ist
Die Veränderungen sind nicht waffentechnisch, sondern informations‑ und zertifizierungsgetrieben:
- Transparentes Gefechtsfeld → VS‑zertifizierte Führung Ohne manipulationssichere Datenwege existiert keine Führung – nicht eingeschränkt, sondern gar nicht. Für VS‑Führung existiert in Deutschland nur ein Anbieter. → SINA ist alternativlos.
- Schutzschirm → vertrauenswürdige Netze + Sensorfusion Der Schutzschirm funktioniert nur, wenn Sensoren, Warnmittel und Wirkmittel über gehärtete, zertifizierte Netze verbunden sind. Secunet liefert die Integritäts‑ und Vertrauenskettentechnologie, ohne die der Schutzschirm nicht existiert.
- KI‑gestützte Gefechtsführung → manipulationssichere Datenpfade Militärische KI ist nicht FLOPS‑getrieben, sondern vertrauenskettengesteuert. Die Qualität der Entscheidung hängt von der Unverfälschbarkeit der Eingangsdaten ab. Genau dort sitzt Secunet – mit der BSI‑Tiefe, die nur wenige Anbieter besitzen.
Die neue Gefechtslogik ist komplex – die Lösung dafür erstaunlich simpel: Secunet ist nicht Zulieferer, sondern infrastrukturelle Voraussetzung für Führungsfähigkeit.