Charttechnisch höchst spannend

Seit November des vergangenen Jahres lässt sich im Kursverlauf eine noch nicht vollständig ausgebildete sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen. Dabei handelt es sich um ein in der Charttechnik häufig beobachtetes Muster, das eine mögliche Trendwende nach oben signalisiert.

Nach mehreren Hochpunkten im Bereich von 48,25 Euro im Sommer des letzten Jahres fiel die Aktie deutlich zurück. Zunächst ging es bis auf das frühere Hoch aus 2024 bei 30,60 Euro nach unten, bevor der Kurs bis Ende Februar sogar in den Bereich von etwa 21,00 Euro sank – ein Niveau, das zuletzt im Dezember 2024 erreicht worden war. Dort fanden sich jedoch wieder Käufer, die den Kurs ansteigen ließen, zunächst bis zum sogenannten 50-Wochen-Durchschnitt bei 28,08 Euro.

Damit dieses Signal tatsächlich bestätigt wird, müsste die Aktie die sogenannte Nackenlinie, die aktuell bei etwa 29,76 Euro verläuft, auf Wochenschlussbasis klar überschreiten. Gelingt das, könnten weitere Kursanstiege in Richtung 33,00 Euro und darüber hinaus bis etwa 35,95 Euro folgen.

Auf der anderen Seite wäre ein kurzfristiger Rückgang bis in den Bereich von 25,45 Euro noch unproblematisch und würde ins Bild dieser Formation passen. Erst wenn der Kurs darunter fällt, würde sich das Risiko erhöhen, dass die Aktie erneut in Richtung der bisherigen Jahrestiefs bei 20,90 Euro abrutscht. In diesem Fall wäre das positive Chartmuster hinfällig.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 29,76 Euro

Kursziele : 33,00/35,95 Euro

Renditechance via DN0HE2 : 200 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Ionos Group SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0HE2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,30 - 0,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,541 Euro Basiswert: Ionos Group SE KO-Schwelle: 24,541 Euro akt. Kurs Basiswert: 27,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 35,95 Euro Hebel: 8,35 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU43DM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,33 - 0,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,914 Euro Basiswert: Ionos Group SE KO-Schwelle: 30,914 Euro akt. Kurs Basiswert: 27,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,67 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.