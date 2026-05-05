Pullback erfolgreich gemeistert

Allerdings gibt es auch Risiken: Unterhalb des aktuellen Kursniveaus befindet sich eine kleinere Kurslücke, die kurzfristige Rücksetzer bis auf 172,60 US-Dollar denkbar macht. Sollte die Aktie weiter fallen und unter dieses Niveau rutschen, könnte sich die Lage wieder eintrüben. Dann wäre auch ein erneuter Rückgang in Richtung des bisherigen Tiefbereichs um 134,60 US-Dollar möglich, was die Hoffnung auf einen baldigen Ausbruch zunächst deutlich dämpfen würde.

In den letzten Tagen hat die Aktie spürbar zugelegt und allein in dieser Woche bereits mehr als fünf Prozent an Wert gewonnen. Dabei nähert sich der Kurs einer wichtigen technischen Marke, dem sogenannten 50-Wochen-Durchschnitt. Sollte die Aktie die Schwelle von 190,00 US-Dollar überschreiten, würde das aus Sicht vieler Marktbeobachter als Kaufsignal gelten. In diesem Fall könnten weitere Kursanstiege bis auf 207,08 und später sogar bis auf 219,99 US-Dollar möglich sein.

Insgesamt bleibt die Situation spannend: Die Chancen auf eine Erholung steigen, doch eine endgültige Bestätigung steht noch aus.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 190,00 US-Dollar

Kursziele : 207,08/219,99 US-Dollar

Renditechance via DN0H97 : 140 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0H97 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,05 - 2,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 157,8565 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 157,8565 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 180,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 219,99 US-Dollar Hebel: 7,58 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7AD6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,00 - 2,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 203,5781 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 203,5781 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 180,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.