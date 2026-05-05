Goldpreis steigt leicht – jetzt 4.545,84 USD

+0,62 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -2,97 % 3 Monate -8,59 % 1 Jahr +39,33 %

Der Goldpreis legtzu und erreicht 4.545,84. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.787,97USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.545,84USD ein Wert von 2.542,46USD geworden – ein Gewinn von +154,25 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Gold gemischt. Befunde betonen steigende M2 und Inflation als Treiber (Stagflation könnte Gold stützen) während steigende Zinsen/Rezession kurzfristig belasten. Technisch werden Zielzonen um 4530 genannt; einige Einschätzungen sehen geringe Abwärtsrisiken eingepreist. Langfristig bleibt die Perspektive vorsichtig positiv bei anhaltender Inflation.