Goldpreis
Goldpreis steigt leicht – jetzt 4.545,84 USD
Gold steigt moderat um +0,62 % und notiert bei 4.545,84 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,78 %
|1 Monat
|-2,97 %
|3 Monate
|-8,59 %
|1 Jahr
|+39,33 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.787,97USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.545,84USD ein Wert von 2.542,46USD geworden – ein Gewinn von +154,25 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Gold gemischt. Befunde betonen steigende M2 und Inflation als Treiber (Stagflation könnte Gold stützen) während steigende Zinsen/Rezession kurzfristig belasten. Technisch werden Zielzonen um 4530 genannt; einige Einschätzungen sehen geringe Abwärtsrisiken eingepreist. Langfristig bleibt die Perspektive vorsichtig positiv bei anhaltender Inflation.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,00EUR
|+0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,99EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|257,00EUR
|+0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|377,10EUR
|+0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,13EUR
|+0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|584,00EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|372,52EUR
|+0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,17EUR
|+0,12 %
|Long
|1
|0,00
|125,08EUR
|+0,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,409EUR
|-0,23 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.