Silberpreis
Aufwärtsdrang bei Silber – 73,27 USD erreicht
Leichte Zugewinne im Silberhandel: Kurs +0,75 % auf 73,27 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,41 %
|1 Monat
|-0,10 %
|3 Monate
|-5,77 %
|1 Jahr
|+126,38 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,36515USD. Heute notiert Silber bei 73,27USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.263,79USD wert – ein Zuwachs von +126,38 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Auf wallstreetONLINE zeigt das Anleger-Sentiment zu Silber ein sachlich gemischtes Bild: Technische und fundamentale Faktoren (LBMA/SHFE-Preise, Bonded-Lager, China-Steuern) beeinflussen die Bewertung. Einige erwarten eine Erholung über 100 USD in 6–12 Monaten; andere warnen vor Überinterpretationen und fordern Quellenprüfungen. Kein klares Richtungssignal; Entwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich. Forum: wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,00EUR
|+0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,99EUR
|+0,70 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|257,00EUR
|+0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|377,10EUR
|+0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|102,13EUR
|+0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|584,00EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|372,52EUR
|+0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,17EUR
|+0,12 %
|Long
|1
|0,00
|125,08EUR
|+0,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,409EUR
|-0,23 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.