Aufwärtsdrang bei Silber – 73,27 USD erreicht

+0,75 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,41 % 1 Monat -0,10 % 3 Monate -5,77 % 1 Jahr +126,38 %

Silber steigt moderat umauf 73,27. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,36515USD. Heute notiert Silber bei 73,27USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.263,79USD wert – ein Zuwachs von +126,38 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Auf wallstreetONLINE zeigt das Anleger-Sentiment zu Silber ein sachlich gemischtes Bild: Technische und fundamentale Faktoren (LBMA/SHFE-Preise, Bonded-Lager, China-Steuern) beeinflussen die Bewertung. Einige erwarten eine Erholung über 100 USD in 6–12 Monaten; andere warnen vor Überinterpretationen und fordern Quellenprüfungen. Kein klares Richtungssignal; Entwicklung der letzten 14 Tage uneinheitlich. Forum: wallstreetONLINE.