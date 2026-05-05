Plaid Technologies berichtet über den aktuellen Stand der Initiative zur Entwicklung von Graphenbeschichtungen für Hochleistungs-Drohnensysteme

Vancouver, British Columbia – 5. Mai 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) hat heute ein Update über die laufende Zusammenarbeit mit Graphene Nano Works („GNW“) zur Evaluierung und Weiterentwicklung einer proprietären, graphenbasierten Beschichtungstechnologie zur Verbesserung der Leistung, Widerstandsfähigkeit und Tarneigenschaften von Drohnensystemen der nächsten Generation im Luft-, See- und Bodenbereich vorgelegt.

Im Rahmen dieser fortlaufenden Bemühungen hat das Unternehmen kürzlich eine Reihe seiner hochwertigen Graphenmaterialien an Dr. Ian Flint, PhD, P.Eng., zur Prüfung und Validierung von Beschichtungsanwendungen für Drohnensysteme geliefert. Diese Arbeit soll dazu dienen, die Leistungsmerkmale weiter zu untersuchen und die fortlaufenden Gespräche über ein mögliches Joint Venture zwischen den Parteien zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Erforschung des Einsatzes von Beschichtungen auf Graphenbasis zur Verbesserung wichtiger Betriebseigenschaften, darunter:

- Wärmebeständigkeit und Wärmeableitung, mit dem Potenzial, die Sichtbarkeit im Infrarotbereich zu verringern;

- Erhöhte Widerstandsfähigkeit unter extremen Umgebungs- und Betriebsbedingungen;

- Radarabsorption und geringere Erkennbarkeit;

- Elektromagnetische Störfestigkeit zum Schutz der Bordsysteme; sowie

- Gewichtsbedingte Leistungsverbesserungen zur Steigerung der Reichweite und der Nutzlast-Effizienz.

Die Parteien führen derzeit technische Bewertungen durch und befinden sich in Gesprächen über die mögliche Struktur eines Joint Ventures zur Beschleunigung der Entwicklung und Kommerzialisierung. Allerdings wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Einigung erzielt.

Der Ansatz von Plaid sieht einen anfänglichen Schwerpunkt auf der Anwendung fortschrittlicher Beschichtungen auf bestehenden Drohnenplattformen vor, um eine schnellere Validierung in der Praxis und potenzielle Chancen für eine frühzeitige Vermarktung zu ermöglichen, während die längerfristige Entwicklung integrierte, graphenverstärkte Strukturen und Systeme umfassen kann.