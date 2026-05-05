DIE EXPANSION UND DAS WACHSTUM VON ESTEVE IN DER EU SOWIE IN DEN USA BESCHLEUNIGEN DIE TRANSFORMATION ZU EINEM GLOBALEN GESUNDHEITSUNTERNEHMEN

Neue Vermögenswerte in beiden Geschäftsbereichen – Pharma und CDMO – sorgen für ein zweistelliges Wachstum bei Nettoumsatz und EBITDA und belegen die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie

Durch gezielte Übernahmen und schnelle Integration hat ESTEVE das Portfolio des Pharmageschäfts in den vergangenen 18 Monaten um acht neue Produkte erweitert

Das CDMO-Geschäft wächst durch neue Standorte in den USA, wodurch Kapazitäten für die frühe Entwicklungsphase hinzukommen

Das Unternehmen hat die B-Corp-Zertifizierung erhalten und unterstreicht damit sein starkes Engagement für soziale und ökologische Standards

BARCELONA, Spanien, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE hat heute seine Ergebnisse für 2025 vorgestellt und dabei ein von einer starken strategischen Umsetzung geprägtes Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Wachstum sowohl beim Nettoumsatz (+14 %[1] gegenüber 2024) als auch beim EBITDA (+19 % gegenüber 2024) sowie einem vertieften Engagement für soziale und ökologische Verantwortung im Rahmen von ESG hervorgehoben.

Im Laufe des Jahres 2025 trieb ESTEVE seinen langfristigen Entwicklungskurs als globales Gesundheitsunternehmen weiter voran und verknüpfte dabei anorganisches Wachstum in seinem Pharmageschäft mit der Übernahme hochspezialisierter Arzneimittel. Das Unternehmen hat zudem sein CDMO-Geschäft ausgebaut und durch den Erwerb eines neuen Unternehmens in den USA seine Kompetenzen im Bereich der frühen Entwicklung erweitert.

Im Einklang mit seiner Strategie hat ESTEVE mit starker Umsetzungskompetenz bei Transaktionen und deren schneller Integration sein Spezialpharma-Portfolio weiter gestärkt. Im Jahr 2025 wurden drei hochspezialisierte Arzneimittel ins Portfolio des Unternehmens aufgenommen und damit der Fokus auf unzureichend versorgte Patientengruppen in der Onkologie und Endokrinologie weiter gestärkt.

Im März 2026 schloss das Unternehmen die Übernahme der Infusion Business Unit des US-amerikanischen Pharmaunternehmens TerSera ab, die zwei hochspezialisierte Arzneimittel umfasst. Mit diesen beiden Neuzugängen hat ESTEVE in den vergangenen 18 Monaten acht neue Produkte erfolgreich in sein Portfolio integriert.

Gleichzeitig setzte ESTEVE auch seine Wachstumsstrategie im CDMO-Geschäft fort. Die Übernahme von Regis Technologies in den Vereinigten Staaten markierte einen wichtigen Meilenstein, da ESTEVE dadurch Kompetenzen in der frühen Entwicklungsphase hinzugewann und seine Präsenz im weltweit größten Pharmamarkt ausbaute. Dieser Schritt stärkt die Fähigkeit von ESTEVE CDMO, Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen – von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung.