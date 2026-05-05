RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Resultate des ersten Quartals an. Er bleibt mit seinen Schätzungen nahe an den Zielen der Herzogenauracher. Das Unternehmen schlage sich weiter richtig gut. Im zweiten Quartal dürfte das Geschäft mit Schuhen angezogen haben, was der Anlegerstimmung entgegenkommen dürfte./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 142,0EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.





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