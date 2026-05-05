Anleihe-Schock kippt Goldpreis: Warum Anleger dennoch auf Goldaktien setzen

Der starke Anstieg der Ölpreise schürte einmal mehr Inflationssorgen und damit Ängste hinsichtlich einer restriktiveren Geldpolitik der Fed. Das ließ wiederum die Anleiherenditen steigen und auch der US-Dollar erinnerte sich an seine alte Stärke. In Zahlen: Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen durchbrachen den eminent wichtigen Preisbereich von 4,4 Prozent. Sollten es nun auch noch über die 4,5 Prozent gehen, könnte es für Gold zumindest temporär prekär werden. Doch auch Dax, Dow Jones & Co. blicken nervös auf die aktuellen Entwicklungen. Der wichtige US-Dollar-Index schlägt in die gleiche Kerbe, löste sich von den 98 Punkten und nimmt nun die 99 Punkte ins Visier. Neben den Anleiherenditen gewinnt damit der nächste Belastungsfaktor für Gold und Silber an Bedeutung.

Einen gebrauchten Wochenauftakt erwischte der Goldpreis. Am gestrigen Montag geriet der Preis gehörig unter Druck. Einmal mehr richteten sich die Blicke auf den Ölmarkt. Brent Öl und WTI Öl legten zu Wochenbeginn kräftig zu. Der Markt ist offenkundig dabei, eine weitere Eskalation im Nahen und Mittleren Osten einzupreisen. Die Straße von Hormus bleibt hierbei im Fokus. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Lage dort völlig außer Kontrolle gerät.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Fazit – Goldpreis angezählt, aber noch längst nicht k.o.

Steuert der Goldpreis auf einen erneuten Test des letzten Verlaufstiefs bei 4,100 US-Dollar zu? Dieses Szenario ist nicht auszuschließen, aber übergeordnet sprechen mindestens 5 Gründe für einen anziehenden Goldpreis. Das bullische Szenario ist mit Ziel 6.000 US-Dollar unverändert intakt. Die aktuelle Schwächephase dürfte daher meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren interessante Chancen offerieren – gerade auch im Bereich der Goldproduzenten.

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Warum Anleger dennoch auf Goldaktien setzen

Während der zurückliegenden Korrektur verzeichneten die Aktien der Gold- und Silberproduzenten massive Kursverluste. Für Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder aber Agnico Eagle Mines wurde es zwischenzeitlich ruppig.

Vor allem die Situation um Agnico Eagle Mines sollte unter antizyklischen Aspekten genau beobachtet werden, gelten doch die Kanadier für viele Marktakteure als der fundamental stärkste Goldproduzent. Dieser Nimbus schützte die Aktie freilich nicht vor Kursverlusten.

Die kürzlich präsentierten Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 unterstreichen die fundamentale Stärke einmal mehr, obgleich man anmerken muss, dass Agnico Eagle Mines etwas unter seinen Möglichkeiten blieb.

Punkten konnte Agnico Eagle Mines einmal mehr mit den Produktionskosten. Das Unternehmen gab die Produktion für das 1. Quartal 2026 mit 825.109 Unzen Gold an, nach 873.794 Unzen Gold im 1. Quartal 2025. Die AISC legten von 1.175 US-Dollar auf 1.483 US-Dollar zu. Trotz des deutlichen Anstiegs zählt Agnico Eagle Mines nach wie vor zu den Produzenten, die eine überaus vorteilhafte Kostenstruktur aufweisen. Gleichzeitig ist ja das politische Risiko zu vernachlässigen.

Agnico Eagle Mines verzeichnete zudem ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 3,011 Mrd. US-Dollar, nach 1,590 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der bereinigte Nettogewinn wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,706 Mrd. US-Dollar (EPS 3,41 US-Dollar) angegeben, nach 0,770 Mrd. US-Dollar (EPS 1,53 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 0,732 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach 0,594 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Agnico Eagle Mines bestätigte noch einmal das Produktionsziel für 2026. Die Kanadier erwarten eine Goldproduktion in einer Spanne von 3,3 Mio. Unzen bis 3,5 Mio. Unzen Gold zu AISC in einer Range von 1.400 US-Dollar bis 1.550 US-Dollar je Unze Gold.

Ende Februar / Anfang März schwang sich die Aktie in Richtung 350 CAD auf. Der eine oder andere Anleger und Investor dürfte damals der verpassten Chance nachgetrauert haben, die Aktie nicht zum Jahreswechsel im Bereich von 250 CAD eingesammelt zu haben. Genau dieser Kursbereich steht nunmehr erneut im Fokus. Die jüngste Korrektur hat die in 2026 erzielten Kursgewinne vollständig aufgezehrt. Der Kursbereich 250 CAD bis 205 CAD stellt gegenwärtig die zentrale Unterstützungszone und damit potenzielle Trendwendezone dar. Das macht die Aktie wiederum unter antizyklischen Aspekten für meinungsstarke Anleger interessant.

Von den langfristig noch immer exzellenten Perspektiven für Gold einmal abgesehen, stehen die Goldproduzenten nach der zurückliegenden Rallye auf einem extrem starken finanziellen Fundament. Das gilt für viele Mitbewerber, aber besonders eindrucksvoll sind die Eckdaten bei Agnico Eagle Mines. Die Kanadier verfügten zum 31.03. über eine Nettoliquidität (Barvermögen abzüglich der Finanzverbindlichkeiten) in Höhe von beeindruckenden 2,915 Mrd. US-Dollar aus. Dabei sind die langfristigen Schulden mit 0,197 Mrd. US-Dollar quasi zu vernachlässigen.

Das gibt nicht nur Agnico Eagle Mines die Möglichkeit, aus einer Position der Stärke heraus zu agieren. Es ergeben sich enorme Spielräume für Dividenden, Aktienrückkäufe sowie mögliche neue Projekte und Übernahmen. Die Erfolgsgeschichte des Goldsektors ist noch längst nicht auserzählt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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