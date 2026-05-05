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    Schaeffler startet stark ins Jahr 2026 – Top-Start für Anleger!

    Schaeffler startet solide ins Jahr 2026: Umsatzplus, höhere EBIT-Marge und starkes Wachstum in Schlüsselsparten – trotz saisonalem Gegenwind beim Cashflow.

    Schaeffler startet stark ins Jahr 2026 – Top-Start für Anleger!
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der Schaeffler Gruppe im ersten Quartal 2026 lag bei 5,8 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 1,0 % über Vorjahr
    • Die EBIT-Marge vor Sondereffekten stieg auf 5,0 % (Vorjahr: 4,7 %)
    • Die Profitabilität in der E-Mobility-Sparte hat sich verbessert, mit einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von -17,8 %
    • Die Sparten Vehicle Lifetime Solutions und Powertrain & Chassis verzeichnen zweistellige EBIT-Margen, während Bearings & Industrial Solutions in Greater China stark wächst
    • Der Free Cash Flow vor M&A-Aktivitäten war saisonbedingt negativ mit -209 Mio. Euro, der Verschuldungsgrad stieg auf 2,2
    • Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2026 mit einem Umsatz von 22,5 bis 24,5 Mrd. Euro und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 3,5 bis 5,5 %.

    Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse für das 1. Quartal 2026, bei Schaeffler ist am 05.05.2026.

    Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,51 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.407,44PKT (+0,20 %).


    Schaeffler

    +0,89 %
    -2,60 %
    +9,31 %
    -21,92 %
    +107,54 %
    +23,45 %
    +6,57 %
    -38,75 %
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    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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