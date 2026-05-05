ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2125 Euro
- Barclays hält Rheinmetall auf Overweight mit Ziel 2125
- Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow im Q1 klar negativ
- Explosion in Spanien und Erholung im Q2 erwartet
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen im ersten Quartal klar verfehlt und der Free Cashflow sei negativ gewesen, schrieb Afonso Osorio am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Die Explosion in der Munitionsfabrik in Spanien, verzögerte Lkw-Lieferungen sowie hohe Vergleichshürden aus dem Vorjahr hätten aus seiner Sicht ihre Spuren hinterlassen. Osorio rechnet mit einer negativen Kursreaktion, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:31 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 1.374 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,02 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.173,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.125,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00Euro was eine Bandbreite von +47,24 %/+53,82 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2125 Euro
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen.
Rumänien beschafft bis zu 298 Lynx Schützenpanzer
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