Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2125 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 1.374 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,02 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.173,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.125,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00Euro was eine Bandbreite von +47,24 %/+53,82 % bedeutet.