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    Esteve beschleunigt Expansion in EU & USA für globale Gesundheitsführung

    Finanziell stark, strategisch fokussiert und nachhaltig ausgerichtet: Unser Unternehmen setzt 2025 neue Maßstäbe in Pharma, CDMO und verantwortungsvollem Wachstum.

    Esteve beschleunigt Expansion in EU & USA für globale Gesundheitsführung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Starkes Finanzergebnis 2025: Nettoumsatz +14% auf 828 Mio. € und EBITDA +19% auf 151 Mio. € bei einer EBITDA‑Marge von 18%.
    • Deutliche Stärkung des Pharmaportfolios: acht neue Produkte in den letzten 18 Monaten; 2025 wurden drei hochspezialisierte Arzneimittel integriert; im März 2026 Übernahme der Infusion Business Unit von TerSera (zwei weitere spezialisierte Arzneimittel).
    • Ausbau des CDMO‑Geschäfts: Übernahme von Regis Technologies (USA) erweitert Kompetenzen in der frühen Entwicklung und die Präsenz im US‑Markt; Aufbau neuer CDMO‑Standorte (u. a. Spanien, China, USA).
    • Bedeutende Investitionen: 2025 Investitionen von 49 Mio. € in Produkt-/Prozessentwicklung und Technologien, CapEx von 104 Mio. € (vor allem für neue CDMO‑Standorte); über 500 Mio. € in den letzten zwei Jahren für anorganisches Wachstum und CDMO‑Ausbau.
    • Nachhaltigkeit und Verantwortung: B‑Corp‑Zertifizierung 2025; Einführung einer einheitlichen ESG‑Richtlinie, Klimaneutralitäts‑Plan, mehr erneuerbare Energie, Wasser‑ und Abfallreduktion sowie umfangreiches soziales Engagement.
    • Mitarbeiter & Ausblick: Mehr als 2.200 Beschäftigte aus 35 Nationen mit 87% Mitarbeiterzufriedenheit; Ziel, den Nettoumsatz bis 2027 auf 1 Mrd. € zu steigern mittels organischem und anorganischem Wachstum in Pharma und CDMO.






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