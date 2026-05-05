JEFFERIES stuft HOCHTIEF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief vor Zahlen von 387 auf 480 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei weitem übersteigt, schrieb Graham Hunt am Montagabend in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln mit einem starken Gewinnanstieg, angeführt von der US-Tochter Turner. Für diese legt er seinen Bewertungsmaßstab nun höher an./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 456,2EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 387

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 480,00 € , was eine Steigerung von +0,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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