AKTIE IM FOKUS
Rheinmetall schwach - Eckdaten enttäuschen, Ziele stehen aber
- Rheinmetall vorbörslich aktivster Wert Tradegate
- Kurseinbruch um mehr als 2 Prozent auf 1.357 Euro
- Experten: Q1 enttäuscht, Erholung wird erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Dienstagmorgen vorbörslich der aktivste Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Nach enttäuschenden Eckdaten zum ersten Quartal vom Vorabend rutschen die Papiere des Rüstungskonzerns um mehr als 2 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf rund 1.357 Euro. Damit ist die Kurserholung zum Wochenstart passé.
Experten werten das erste Quartal zwar als Enttäuschung, rechnen aber damit, dass die Düsseldorfer die Scharte schnell wieder auswetzen können. Rheinmetall habe kein grundsätzliches Problem, enttäuscht hätten nur Timingeffekte. Afonso Osorio von Barclays geht gleichwohl von einer negativen Kursreaktion aus, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde.
Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen, kommentierte auch David Perry von JPMorgan mit Blick auf bestätigte Jahresziele. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./ag/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.378 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,02 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.173,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.125,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00Euro was eine Bandbreite von +47,06 %/+53,63 % bedeutet.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen.
Rumänien beschafft bis zu 298 Lynx Schützenpanzer
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