Palantir Aktie heute im Minus (122,40€) - 05.05.2026

Die Palantir Aktie notiert aktuell bei 122,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,52 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,42 %, geht es heute bei der Palantir Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Palantir in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,80 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +0,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Palantir -21,24 % verloren.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,94 % 1 Monat -3,48 % 3 Monate +3,80 % 1 Jahr +10,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Stand: 05.05.2026, 08:25 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Q1‑2026‑Fundamentaldaten von Palantir (Umsatz +85% J/J, US‑Commercial +133%, US‑Revenue +104%, Adjusted FCF $925M/57% Margin, Adjusted OpInc 60%, deutliches RDV/TCV‑Wachstum, viele Großdeals), das Übertreffen der Erwartungen und optimistischere Prognosen. Diskutiert werden mögliche Kursreaktionen, Bewertung/Prognosen (u.a. Karp‑Verdopplung bis 2027) und Sorge vor nachbörslichen Rücksetzern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,02 Mrd. € wert.

Palantir hat im ersten Quartal ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt und damit die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal erneut rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 1,6 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +1,13 %.

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.