Secunet Security Networks Aktie explodiert - 05.05.2026

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks verzeichnet im ersten Quartal einen Umsatzanstieg um 4,4 % auf 81,8 Millionen Euro, dank hoher Aufträge aus dem öffentlichen Sektor. Der Auftragseingang verdoppelte sich auf 143 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank jedoch auf minus 4,0 Millionen Euro, bedingt durch höhere Personalkosten und Projekte mit großem Hardwareanteil sowie eine veränderte Methodik bei Bonusrückstellungen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch für das Gesamtjahr und erwartet, die Jahresprognose zu erfüllen, mit einem Umsatzziel von 460 bis 500 Millionen Euro bis 2026 und einem Ebit zwischen 53 und 58 Millionen Euro.

Die Zahlen kommen gut an. Das Plus vom Morgen wird weiter ausgebaut und beläuft sich schon auf über 8 %.

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Secunet Security Networks Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +2,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,67 % verloren.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,75 % 1 Monat -1,76 % 3 Monate -15,95 % 1 Jahr -13,93 %

Stand: 05.05.2026, 08:26 Uhr

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. € wert.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im …

Despite a sharp EBITDA decline, the company entered 2026 with solid revenue growth, a surging order pipeline, and confidence in its full-year outlook.

secunet startet mit gemischten Vorzeichen ins Jahr 2026: Während Umsatz und Auftragseingang deutlich wachsen, drücken höhere Kosten das Ergebnis ins Minus.

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Thales notiert im Plus, mit +0,65 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,63 %. Palo Alto Networks legt um +0,06 % zu

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



