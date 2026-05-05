Secunet Security Networks Aktie gut behauptet +1,78 % - 05.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,78 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 183,40€, mit einem Plus von +1,78 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der heutige Anstieg bei Secunet Security Networks konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,95 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +2,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,67 % verloren.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,75 % 1 Monat -1,76 % 3 Monate -15,95 % 1 Jahr -13,93 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 05.05.2026, 08:26 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. € wert.

Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im …

Despite a sharp EBITDA decline, the company entered 2026 with solid revenue growth, a surging order pipeline, and confidence in its full-year outlook.

secunet startet mit gemischten Vorzeichen ins Jahr 2026: Während Umsatz und Auftragseingang deutlich wachsen, drücken höhere Kosten das Ergebnis ins Minus.

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Thales notiert im Plus, mit +0,65 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,63 %. Palo Alto Networks legt um +0,06 % zu

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.