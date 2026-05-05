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    Besonders beachtet!

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    Secunet Security Networks Aktie gut behauptet +1,78 % - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die Secunet Security Networks Aktie, bisher, um +1,78 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie gut behauptet +1,78 % - 05.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,78 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 183,40, mit einem Plus von +1,78 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg bei Secunet Security Networks konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -15,95 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +2,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,67 % verloren.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,75 %
    1 Monat -1,76 %
    3 Monate -15,95 %
    1 Jahr -13,93 %
    Stand: 05.05.2026, 08:26 Uhr

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. € wert.

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    Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Secunet Security Networks

    -0,55 %
    +5,38 %
    -1,76 %
    -15,95 %
    -13,93 %
    -10,34 %
    -45,96 %
    +621,30 %
    +737,38 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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