🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPinterest Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Pinterest Registered (A)

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pinterest Registered (A) Aktie stark gefragt - +15,08 % - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die Pinterest Registered (A) Aktie, bisher, um +15,08 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pinterest Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Pinterest Registered (A) Aktie stark gefragt - +15,08 % - 05.05.2026
    Foto: Pinterest Europe Ltd.

    Pinterest bietet eine einzigartige Plattform für visuelle Entdeckungen, die sich durch personalisierte Inhalte und eine starke visuelle Suchfunktion von der Konkurrenz abhebt.

    Pinterest Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Pinterest Registered (A). Mit einer Performance von +15,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pinterest Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +6,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,600, mit einem Plus von +15,08 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pinterest Inc!
    Short
    24,08€
    Basispreis
    3,10
    Ask
    × 6,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    18,34€
    Basispreis
    5,07
    Ask
    × 6,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Pinterest Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pinterest Registered (A) Aktie damit um +19,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Pinterest Registered (A) auf -8,11 %.

    Pinterest Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,77 %
    1 Monat +31,21 %
    3 Monate +22,62 %
    1 Jahr -12,82 %
    Stand: 05.05.2026, 08:26 Uhr

    Informationen zur Pinterest Registered (A) Aktie

    Es gibt 496 Mio. Pinterest Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,12 Mrd. € wert.

    Pinterest-Aktie knallt zweistellig hoch: Diese Zahlen lassen Anleger jubeln


    Pinterest schießt nach starken Quartalszahlen nachbörslich um 15,5 Prozent nach oben. Umsatz, Gewinn und Ausblick schlagen die Erwartungen – doch eine alte Schwäche bleibt.

    ROSEN, LEADING GLOBAL INVESTOR COUNSEL, Encourages Pinterest, Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - PINS


    New York, New York--(Newsfile Corp. - May 4, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Pinterest, Inc. (NYSE: PINS) between February 7, 2025 and February 12, 2026, inclusive (the "Class …

    Pinterest Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pinterest Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pinterest Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pinterest Registered (A)

    +12,85 %
    +19,77 %
    +31,21 %
    +22,62 %
    -31,69 %
    ISIN:US72352L1061WKN:A2PGMG
    Pinterest Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Pinterest Registered (A) Aktie stark gefragt - +15,08 % - 05.05.2026 Am 05.05.2026 ist die Pinterest Registered (A) Aktie, bisher, um +15,08 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Pinterest Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     