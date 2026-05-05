Pinterest Registered (A) Aktie stark gefragt - +15,08 % - 05.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Pinterest Registered (A). Mit einer Performance von +15,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Pinterest Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +6,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,600€, mit einem Plus von +15,08 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Pinterest bietet eine einzigartige Plattform für visuelle Entdeckungen, die sich durch personalisierte Inhalte und eine starke visuelle Suchfunktion von der Konkurrenz abhebt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Pinterest Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pinterest Registered (A) Aktie damit um +19,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Pinterest Registered (A) auf -8,11 %.

Pinterest Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,77 % 1 Monat +31,21 % 3 Monate +22,62 % 1 Jahr -12,82 %

Informationen zur Pinterest Registered (A) Aktie

Stand: 05.05.2026, 08:26 Uhr

Es gibt 496 Mio. Pinterest Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,12 Mrd. € wert.

Pinterest schießt nach starken Quartalszahlen nachbörslich um 15,5 Prozent nach oben. Umsatz, Gewinn und Ausblick schlagen die Erwartungen – doch eine alte Schwäche bleibt.

New York, New York--(Newsfile Corp. - May 4, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of Pinterest, Inc. (NYSE: PINS) between February 7, 2025 and February 12, 2026, inclusive (the "Class …

Pinterest Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pinterest Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pinterest Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.