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    Besonders beachtet!

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    Fresenius Medical Care Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,85 % - 05.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Fresenius Medical Care Aktie bisher Verluste von -4,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Medical Care Aktie.

    Besonders beachtet! - Fresenius Medical Care Aktie deutlicher Kursrutsch - -4,85 % - 05.05.2026
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

    Fresenius Medical Care Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.05.2026

    Mit einer Performance von -4,85 % musste die Fresenius Medical Care Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der Fresenius Medical Care Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fresenius Medical Care Verluste von -8,45 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,54 % verloren.

    Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,08 %
    1 Monat -4,95 %
    3 Monate -8,45 %
    1 Jahr -15,33 %
    Stand: 05.05.2026, 08:26 Uhr

    Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Es gibt 293 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,90 Mrd. € wert.

    Dax angezählt - Rheinmetall und FMC unter Druck


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    FMC startet erwartungsgemäß verhalten in das Jahr - Kosten belasten


    Steigende Kosten und negative Wechselkurse haben die Gewinnentwicklung beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) im ersten Quartal gedämpft. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis kletterte nominal um 2 Prozent auf 467 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fresenius Medical Care

    DaVita, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,37 %.

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    Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius Medical Care

    -5,39 %
    -9,59 %
    -9,47 %
    -12,80 %
    -22,41 %
    -9,61 %
    -42,30 %
    -48,68 %
    +91,35 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
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    Markt Bote
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