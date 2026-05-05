Xiaomi Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Sie fällt um -2,95 % auf 3,2850€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,93 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Xiaomi Verluste von -12,24 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -0,74 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Xiaomi -25,30 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,74 % 1 Monat -6,46 % 3 Monate -12,24 % 1 Jahr -48,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 05.05.2026, 08:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Produktions- und Verkaufszahlen und deren Einfluss auf Kurs und Bewertung: erhöhte Fertigung (April >30k, Q1 79k), Ausbau auf 495 Shops, 2026-Plan 550k vs angekündigten 350k; Diskussion, ob jüngste Kursbewegung technische Gegenreaktion oder News-basiert ist (Kurs 1,4 Mrd.) und Vorwürfe von Marktmanipulation; fundamentaler Bewertungsvergleich zu Tesla (ähnlicher bereinigter Gewinn, sehr unterschiedliches KGV) und daraus abgeleitete Bewertungs-/Risikodebatte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,73 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,44 %. Tencent notiert im Minus, mit -0,79 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.