Deep Sea Minerals Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 05.05.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deep Sea Minerals mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -19,86 % hinnehmen.

Die Deep Sea Minerals Aktie ist bisher um -4,92 % auf 1,1600€ gefallen. Das sind -0,0600 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Deep Sea Minerals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,1600€, mit einem Minus von -4,92 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Allein seit letzter Woche ist die Deep Sea Minerals Aktie damit um -19,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deep Sea Minerals -19,86 % verloren.

Deep Sea Minerals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,86 % 1 Monat -19,86 % 3 Monate -19,86 % 1 Jahr -19,86 %

Informationen zur Deep Sea Minerals Aktie

Stand: 05.05.2026, 08:27 Uhr

Es gibt 24 Mio. Deep Sea Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,73 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Zwischen dem 6. April und dem 27. April 2026 tätigte ein kanadisches Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 46 Mio. CAD (≈ 33 Mio. US-Dollar) vier aufeinanderfolgende Schritte. Für sich genommen sind dies jeweils Meldungen, die vom Markt häufig nur oberflächlich wahrgenommen werden. In ihrer Gesamtheit jedoch haben sie das Profil von Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) als Organisation grundlegend verändert:

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Ob die Deep Sea Minerals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deep Sea Minerals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.