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    Topseller Aktien KW 18/ 2026

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    Topseller KW 18/ 2026 – Das waren die Börsen-Lieblinge der SMARTBROKER+ Kunden

    Wir werfen einen Blick auf die meistgekauften Aktien der SMARTBROKER+ Kunden in der letzten Woche.

    Topseller Aktien KW 18/ 2026 - Topseller KW 18/ 2026 – Das waren die Börsen-Lieblinge der SMARTBROKER+ Kunden

    Auch wenn die Börsenwoche durch den Feiertag einen Tag kürzer war, wurde wieder viel gehandelt.

     

    Nvidia

    Am häufigsten beauftragten die SMARTBROKER+ Kunden Käufe des Chipherstellers Nvidia. Aktuell werden Chiphersteller wieder stark gepusht an den Börsen.

     

    Münchener Rück

    Was ist denn da los? Die Aktie geht nach unten, doch die Kunden von SMARTBROKER+ kaufen vermehrt die Aktie des Rückversicherers? Ganz einfach: Es gab Dividende, weshalb die Aktie am ex-Tag abzüglich der Ausschüttung notierte. Die Anleger griffen zu und konnten die Aktie somit etwas günstiger erwerben.

     

    Siemens Energy

    Den kleinen Rücksetzer an der Börse nutzten viele unserer Kunden und stockten ihre Positionen auf bzw. stiegen ein. Da die Aktie zuletzt sehr gut lief, war dieser Rücksetzer bei den Anlegern sehr gefragt, um etwas günstiger nachzukaufen.

     

    Deutsche Telekom

    Auch bei der Aktie der Deutschen Telekom griffen viele Kunden von SMARTBROKER+ zu. Die in letzter Zeit etwas gesunkenen Kurse in Verbindung mit Nachrichten, dass eine Verschmelzung der US-Tocher T-Mobile US mit dem Mutterkonzern kommen könnte, haben wohl die Kauflaune der Anleger entsprechend beeinflusst.

     

    Microsoft Corp.

    Obwohl die Quartalszahlen positiv ausfielen und Umsatz und Gewinn deutlich zulegten, gingen die Kurse der Microsoft-Aktie nach unten. Auch hier griffen die SMARTBROKER+ Kunden zu, stockten auf bzw. bauten sich erste Positionen auf.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spannend und volatil sollte es auch in dieser Woche an der Börse zugehen, zumal noch diverse Quartalszahlen verkündet werden.

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    Topseller Aktien KW 18/ 2026 Topseller KW 18/ 2026 – Das waren die Börsen-Lieblinge der SMARTBROKER+ Kunden Wir werfen einen Blick auf die meistgekauften Aktien der SMARTBROKER+ Kunden in der letzten Woche.
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