Schaeffler startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 30.396 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,93 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +19,62 %/-4,31 % bedeutet.