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    Schaeffler startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst

    Für Sie zusammengefasst
    • Berichtigtes Ebit Q1 +3,3% auf 285 Mio Euro zum Vorjahr
    • Umsatz -2,7% auf 5,76 Mrd Euro ohne Währungseffekt +1
    • Gewinn 60 Mio statt 83 Mio Ausblick bestätigt
    Schaeffler startet mit besserer Profitabilität - Starker Euro bremst
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber. Ebit) legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 285 Millionen Euro zu, wie der MDax-Konzern am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Der Umsatz sank hingegen wegen ungünstigerer Wechselkurse um 2,7 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro - ohne die Folgen des starken Euro wäre der Erlös um ein Prozent gestiegen. Die operative Marge zog um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent an und fiel damit etwas besser aus als von Analysten erwartet. Unter dem Strich machte Schaeffler 60 Millionen Euro Gewinn nach 83 Millionen ein Jahr zuvor. Grund für den Rückgang war vor allem ein schwächeres Finanzergebnis. Den Jahresausblick bestätigte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld./men/zb

    Schaeffler

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    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 30.396 auf Ariva Indikation (05. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,93 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +19,62 %/-4,31 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Schaefflers Kursrückgang, Bewertung und fundamentale Perspektiven: Anleger diskutieren die Korrektur von rund 12 € auf 6,80 € (≈‑40%), den Ex‑Dividendentag mit 0,30 € Auszahlung und einen Tagesverlust von ~6,4%, sowie strategische Wachstumsschritte (Humanoide, Raumfahrt, Rüstung) und die Analystenmeinung (Jefferies: Buy, Kursziel 10,45 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Schaeffler eingestellt.

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    dpa-AFX
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