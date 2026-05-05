Trend zu Bieralternativen treibt Brauer AB Inbev an - Erwartungen übertroffen
- Wachstum durch Erfrischungsdrinks und Alkohol
- Umsatz organisch +6 Prozent auf 15,3 Mrd USD
- Ebitda +5,3% auf 5,4 Mrd und Ziel 4–8 Prozent
LEUVEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte mit Erfrischungsdrinks und alkoholischen Getränken abseits des klassischen Bieres haben AB Inbev im ersten Quartal trotz eines nur leichten Absatzwachstums angetrieben. Zudem tritt die Konzernspitze weiter auf die Kostenbremse. In diesem Umfeld steigerte der Anbieter von Bieren wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois bei einem Absatzwachstum von 0,8 Prozent den Umsatz aus eigener Kraft um fast 6 Prozent auf knapp 15,3 Milliarden US-Dollar (13,1 Mrd Euro). Wachstumstreiber war dabei das Geschäft mit alkoholfreien Bieren und anderen Getränken. Aber auch mit den großen und wichtigen Biermarken lief das Geschäft unter anderem wegen des Trends zu teuren Produkten gut.
Wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte, legte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf dieser Basis um 5,3 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar zu. Damit schnitt AB Inbev besser ab als von Analysten im Mittel erwartet. Inklusive Währungsumrechnungseffekten legten Umsatz und operatives Ergebnis noch deutlicher zu.
Im laufenden Jahr will Konzernchef Michel Doukeris den operativen Gewinn weiterhin um vier bis acht Prozent steigen, was im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel steht./mis/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 65,00 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +8,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 121,31 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -6,67 %/+28,89 % bedeutet.