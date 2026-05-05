🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    Die verwundbare Flanke der USA

    6661 Aufrufe 6661 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie ein deutsches Unternehmen die USA in die Knie zwingen könnte

    Berlin sucht nach Hebeln gegen US-Zölle und stößt auf Kali-Dünger. Ein deutsches Unternehmen hält den Schlüssel zur US-Landwirtschaft.

    Für Sie zusammengefasst
    Die verwundbare Flanke der USA - Wie ein deutsches Unternehmen die USA in die Knie zwingen könnte
    Foto: Michael Conroy - AP

    Die transatlantischen Beziehungen zwischen Berlin und Washington befinden sich auf einem historischen Tiefpunkt. Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz den US-geführten Krieg gegen den Iran scharf kritisierte, reagierte US-Präsident Donald Trump gewohnt impulsiv: Er kündigte den Abzug von über 5.000 US-Soldaten aus Deutschland an und neue Handelsbarrieren.

    Während die Angst vor Autozöllen die deutsche Industrie lähmt, bereiten Regierungsstellen hinter verschlossenen Türen eine Gegenstrategie vor. Das Ziel: Die Identifizierung strategischer Schwachstellen in den US-Lieferketten. Das überraschende Ergebnis dieser Analyse trägt den Namen Kali, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu K+S AG!
    Short
    16,84€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    14,99€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Was zunächst nach einem Nischenprodukt für die Landwirtschaft klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Achillesferse der USA. Über 90 Prozent ihres Bedarfs an Kali-Dünger müssen die Vereinigten Staaten importieren. Ohne diesen Rohstoff würden die Erträge im "Corn Belt" und den landwirtschaftlichen Zentren der USA – Trumps wichtigster Wählerbasis – dramatisch einbrechen.

    Hier kommt Deutschland ins Spiel. Zwar ist Kanada der weltweit größte Exporteur, doch ein entscheidender Akteur auf dem nordamerikanischen Markt ist die K+S Group aus Kassel. Mit ihrer Bethune-Mine in der kanadischen Provinz Saskatchewan betreibt das deutsche Traditionsunternehmen eine der modernsten Förderstätten der Welt. Deutsche Beamte prüfen nun ein brisantes Szenario: Könnte man K+S dazu bewegen, die Lieferungen in die USA im Falle eines Handelskrieges gezielt zu drosseln?

    Die Strategie hat jedoch einen Haken: Die Mine liegt auf kanadischem Boden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil reist in dieser Woche nach Kanada, um das Terrain zu sondieren. Doch die Regierung in Ottawa unter Premierminister Mark Carney zeigt sich bisher wenig begeistert von der Idee, Rohstoffe als politische Geisel zu nehmen. Auch innerhalb Kanadas regt sich Widerstand: Der konservative Premierminister von Saskatchewan, Scott Moe, lehnt Exportbeschränkungen oder Sondersteuern auf Kali kategorisch ab.

    Für Deutschland stellt sich die Frage der Machtprojektion: Kann Berlin ein privates Unternehmen wie K+S dazu zwingen, gegen seine wirtschaftlichen Interessen zu handeln, um politischen Druck in Washington aufzubauen? Rechtlich und moralisch wäre dies ein hochumstrittener Schritt, der das liberale Welthandelsmodell endgültig beerdigen könnte.

    Präsident Trump hat die Gefahr offenbar bereits erkannt. Um die Abhängigkeit von westlichen Alliierten wie Kanada und Deutschland zu verringern, vollzog Washington im März eine spektakuläre außenpolitische Kehrtwende. Die USA hoben Sanktionen gegen den belarussischen Staatsbetrieb Belaruskali auf – den einstigen Paria des Welthandels.

    Im Gegenzug für die Freilassung von 250 politischen Gefangenen durch Machthaber Alexander Lukaschenko darf Belarus nun wieder den US-Markt bedienen. Lukaschenko ging sogar noch weiter und bot Trump den Kauf einer kompletten Kali-Mine für drei Milliarden US-Dollar an. Ein diplomatischer Coup, der die deutsche Verhandlungsposition schwächt, noch bevor sie voll ausgespielt werden konnte.

    https://res.cloudinary.com/i19s/image/upload/dpr_auto,f_auto,fl_lossy,q_50,w_auto/v1716362893/prod_creatives/net_288/adv_94450/cr_c603cff4-ff9e-4a5e-a14f-43ca3935d8d3

    Offiziell betont Berlin, man bevorzuge eine Verbesserung der Beziehungen gegenüber einem zerstörerischen Schlagabtausch. Doch die Tatsache, dass solche Szenarien überhaupt detailliert durchgespielt werden, zeigt, wie tief das Misstrauen sitzt.

    Der "Dünger-Poker" verdeutlicht die neue Realität der Ära Merz/Trump: Es geht nicht mehr nur um Diplomatie, sondern um die Identifizierung gegenseitiger schmerzhafter Abhängigkeiten. Ob Deutschland seinen Kali-Hebel tatsächlich ansetzt, wird davon abhängen, wie hart Trump die deutsche Autoindustrie trifft. Immerhin ist es schonmal ein Fortschritt, dass Deutschland überhaupt solche Szenarien durchspielt und sich nicht einfach in allen Punkten der Supermacht beugt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die verwundbare Flanke der USA Wie ein deutsches Unternehmen die USA in die Knie zwingen könnte Berlin sucht nach Hebeln gegen US-Zölle und stößt auf Kali-Dünger. Ein deutsches Unternehmen hält den Schlüssel zur US-Landwirtschaft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     