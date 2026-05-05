DAX klebt an der 24 000er-Marke – Palantir-Zahlen über Erwartungen

Der Handel in Asien verlief schwächer, da viele Investoren ihre Chips vom Tisch nehmen und in Anbetracht der gut verlaufenden Berichtssaison und der unsicheren Lage im Nahen Osten die Risiken reduzieren. Die Vorgaben aus den USA wurden insbesondere durch die Quartalszahlen von Palantir geprägt, die den KI-Sektor in China beflügelten. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung lag über den Erwartungen, reichte jedoch nicht aus, um die Aktien nachbörslich in der Gewinnzone zu halten. Der Handel in Asien war heute insgesamt erneut sehr dünn, da die Marktteilnehmer aus Japan und Südkorea feiertagsbedingt ausfielen.

Die Anleger stehen weiterhin unter dem Einfluss der Ereignisse im Nahen Osten und der Sperrung der Straße von Hormus. Die Situation ist zum Wochenstart erneut eskaliert, womit sich weiterhin keine Entspannung in diesem Konflikt abzeichnet. Ganz im Gegenteil: Gestern wurden zivile Schiffe angegriffen und die gegenseitigen Verbalattacken verschärften sich wieder.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für den Handel in Europa und speziell in Deutschland dürfte es ebenfalls mit angezogener Handbremse weitergehen. Die weiter steigenden Energiepreise lassen die Sorgenfalten der Investoren nicht kleiner werden. Die Nordseesorte Brent Crude notiert aktuell bei 118 US-Dollar und wirkt als Senkblei für die Konjunkturentwicklung in Deutschland.

Der heutige Handel dürfte auch von makroökonomischen Daten bestimmt werden, die in Form der JOLTS-Arbeitsmarktdaten aus den USA anstehen. Unternehmensseitig werden die Quartalszahlen von PayPal, Shopify und AMD auf Interesse stoßen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 23 800 und 24 100 Punkten bewegen.

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