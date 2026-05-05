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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy für Rheinmetall mit Ziel 2220
    • Umsatz des ersten Quartals bei Rheinmetall schwach
    • Kommentare zum ersten Halbjahr gelten als beruhigend
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro
    Foto: David Young - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals sei mau ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Aber die Kommentare hinsichtlich des ersten Halbjahrs seien beruhigend./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 1.385 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,02 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.173,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.125,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00Euro was eine Bandbreite von +47,43 %/+54,02 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 2220 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2220,00, was eine Steigerung von +54,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall: Vorläufige Q1-Zahlen bestätigen Marge, Umsatzverschiebungen ins Q2, Jahresprognose bekräftigt; Analysten überwiegend Kauf mit mittlerem Kursziel ~2.144 EUR vs aktuellem Kurs ~1.356 EUR; Diskussion, ob positive Nachrichten bereits eingepreist sind; Aktie rund 20% unter 200-Tage-Linie, wenig Kursreaktion auf Auftragsmeldungen, Geduld und Volatilität erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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