ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für Rheinmetall mit Ziel 2220
- Umsatz des ersten Quartals bei Rheinmetall schwach
- Kommentare zum ersten Halbjahr gelten als beruhigend
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals sei mau ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Aber die Kommentare hinsichtlich des ersten Halbjahrs seien beruhigend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 1.385 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 66,02 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.173,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.125,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00Euro was eine Bandbreite von +47,43 %/+54,02 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2220 Euro
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen.
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