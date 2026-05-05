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    Zinswende auch ohne die EZB

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    Aktien, Anleihen, Festgeld: Das bedeuten steigende Zinsen für Anleger!

    Die Zinswende läuft längst – doch die EZB wartet vorerst. Wer profitiert, wer verliert? Ein Blick auf die Märkte und was jetzt für Anleger wichtig wird. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    Zinswende auch ohne die EZB - Aktien, Anleihen, Festgeld: Das bedeuten steigende Zinsen für Anleger!
    Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture Alliance

    Warum die Zinsen steigen – auch ohne die EZB

    Die Zinswende hat längst begonnen, doch die Europäische Zentralbank (EZB) zögert weiterhin. Während die Notenbank den Leitzins vorerst bei 2,0 Prozent belässt, steigt das Zinsniveau an den Märkten bereits – mit weitreichenden Konsequenzen für Sparer und Kreditnehmer. So hat die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kürzlich mit 3,13 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreicht, berichtet die Tagesschau

    An den Märkten zeigen sich bereits deutliche Zeichen einer Zinswende. Die hohe Inflation und die anhaltende Unsicherheit, bedingt durch geopolitische Spannungen – insbesondere den Iran-Krieg – haben dazu geführt, dass die Renditen steigen. Investoren erwarten, dass die EZB in den kommenden Monaten die Zinsen erhöhen wird, um den Preisdruck zu bekämpfen. Schon jetzt wirken sich die steigenden Zinsen auf die Finanzierungskosten von Unternehmen und Privathaushalten aus. 

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    Was bedeutet das für Sparer?

    Es gibt gute Nachrichten für Sparer: Die Festgeldzinsen steigen wieder. Laut dem Vergleichsportal Verivox bieten Festgeldanlagen mit zweijähriger Laufzeit inzwischen im Durchschnitt einen Zinssatz von rund 2,25 Prozent.

    Auch bei längerfristigen Anlagen sind erste Anzeichen einer Besserung erkennbar: So stiegen die Zinsen für Festgeld mit fünf Jahren Laufzeit von durchschnittlich 2,23 auf nun 2,37 Prozent pro Jahr. Dies ist eine direkte Folge der steigenden Renditen an den Märkten. Aufgrund der Inflationsrate von rund drei Prozent im Euroraum bleibt die reale Rendite für Sparer jedoch negativ.

    Der Aktienmarkt in Zeiten der Zinswende

    Steigende Zinsen führen zu volatileren Kursbewegungen an den Aktienmärkten. In den vergangenen Monaten haben Aktienanleger eine zunehmende Unsicherheit erlebt, da höhere Zinsen die Bewertungen vieler Unternehmen unter Druck setzen. Besonders zinssensitive Sektoren wie Immobilien und Technologie sehen sich höheren Finanzierungskosten gegenüber, was zu schwächeren Kursentwicklungen führen könnte.

    Gleichzeitig profitieren Banken und Finanzinstitute von der Zinswende, da sie höhere Margen bei Krediten erzielen können. Doch die große Frage bleibt: Wie stark wird die Zinswende das Wirtschaftswachstum bremsen und welche Aktien werden langfristig als Gewinner hervorgehen? Anleger sollten sich auf einen selektiven Markt einstellen, in dem Qualität und stabile Cashflows stärker gefragt sind als noch vor einem Jahr.

    Bauzinsen auf dem Vormarsch

    Wer plant, ein Haus zu bauen oder eine Immobilie zu kaufen, muss sich auf höhere Bauzinsen einstellen. Die Zinsen für Immobilienkredite mit zehnjähriger Laufzeit liegen inzwischen bei etwa 4 Prozent. Das ist ein markanter Anstieg im Vergleich zu den niedrigen Sätzen der letzten Jahre. Für angehende Hausbauer bedeutet das Mehrkosten und eine höhere monatliche Belastung. Das könnte mit der Zeit die Kreditvergabe und die Nachfrage am Immobilienmarkt beeinflussen.

    Geldmarkt-Futures deuten auf steigende Zinsen

    Auch wenn die EZB offiziell noch stillhält, steigt der Druck, bald auf die steigende Inflation zu reagieren. Die Marktteilnehmer sind sich einig: Die Notenbank kann nicht länger tatenlos zusehen, wie die Inflation weiter ansteigt. Viele Analysten gehen davon aus, dass die EZB noch in diesem Jahr erste Schritte hin zu einer Zinserhöhung unternehmen wird.

    Auch die Euro-Futures an den Geldmärkten spiegeln die zunehmenden Erwartungen der Investoren wider, dass die EZB in den kommenden Monaten den Leitzins anheben wird. Darauf weisen Terminkontrakte hin, mit denen professionelle Anleger auf die zukünftige Entwicklung der kurzfristigen Zinsen im Euroraum setzen. Experten erwarten, dass die erste Erhöhung bereits im Juni 2026 erfolgen könnte, gefolgt von einer weiteren Anhebung im September.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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