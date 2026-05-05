AKTIE IM FOKUS
Hugo Boss überzeugt mit Resultaten - Analyst lobt Asien-Geschäft
- Hugo Boss Quartalszahlen lösen Kaufreaktion aus
- Vorbörslich plus 3,6 Prozent auf 37,12 Euro
- Wachstum Asien-Pazifik und kräftiger Einzelhandel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Quartalszahlen von Hugo Boss haben die Anleger am Dienstag zu Käufen inspiriert. Auf Tradegate gewannen die Papiere des Modeschneiders vorbörslich 3,6 Prozent auf 37,12 Euro.
Etwas besser als am Markt erwartet, lautete die erste Reaktion der Analysten der kanadischen Bank RBC. Sie betonten die starke Entwicklung der Bruttomarge. Die betrieblichen Ausgaben hätten die Metzinger im Griff.
Ermutigend seien aber vor allem die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und das besser als gedacht gelaufene Einzelhandelsgeschäft von Boss./ajx/mis/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 37,00 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,63 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -11,43 %/+12,72 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
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Ich bin hier seit ein paar Tagen wieder eingestiegen, da ich eh und jeh schon von den Produkten von HB überzeugt bin und denke das auf diesem Niveau wirklich alle Risiken eingearbeitet sind.
Der Gewinn ist nach Auszahlung der Dividende. Es wurde bisher ca.die hälfte des Gewinns als Dividende ausgezahlt. Also bitte die Hausaufgaben richtig machen.
Das einzige was mich stört ist das Wort langfristig. "Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an". Hier hätte das Wort mittelfristig auch gepasst.