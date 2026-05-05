Parkway Corporate nach starkem Quartal vor möglicher Neubewertung

Der australische Cleantech-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) hat im Märzquartal 2026 operativ deutlich zugelegt und damit den Wandel vom klassischen Anbieter von Wasseraufbereitungslösungen hin zu einem integrierten Technologie- und Infrastrukturunternehmen für industrielle Prozesslösungen weiter untermauert. Der Quartalsumsatz stieg auf 5,21 Mio. AUD, was einem Wachstum von rund 45 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA erreichte 0,73 Mio. AUD. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das erfolgreiche Anlaufen eines großen kommunalen Wasserinfrastrukturprojekts in Australien.

Das Management erwartet weiterhin ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2026. Grundlage dafür sind ein wachsender Auftragsbestand sowie eine stetig zunehmende Pipeline an Projekten im Bereich industrieller Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Parallel dazu baut Parkway seine industrielle Technologieplattform weiter aus. Im Fokus stehen proprietäre Verfahren zur Verarbeitung von Solelösungen, insbesondere in den Bereichen Konzentration, Kristallisation und chemische Synthese.

QBMC bleibt der zentrale Werttreiber

Der wichtigste langfristige Hebel für Parkway bleibt jedoch das Queensland Brine Management Complex Projekt, kurz QBMC. Dabei handelt es sich um ein groß angelegtes Waste-to-Chemicals-Projekt, das auf problematische Sole- und Abwasserströme aus der Coal-Seam-Gas-Industrie in Queensland abzielt. Parkway will seine eigenen Prozesstechnologien einsetzen, um industrielle Abfallsolen in kommerziell verwertbare Chemikalien wie Natronlauge und Salzsäure umzuwandeln.

Damit adressiert das Unternehmen gleich zwei strategisch relevante Themen: Zum einen bietet QBMC eine mögliche Lösung für ein erhebliches Umweltproblem der australischen Energieindustrie. Zum anderen könnte das Projekt Parkway eine wichtige Rolle in heimischen Lieferketten für Industriechemikalien verschaffen. Gerade vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und wiederkehrender Störungen globaler Lieferketten gewinnt diese Dimension zusätzlich an Bedeutung.

Das Management hat bereits auf vorläufige Projektkennzahlen verwiesen, die einen potenziellen Kapitalwert von mehr als 2 Mrd. AUD sowie interne Renditen von über 30 Prozent nahelegen. Diese Werte sind allerdings weiterhin als indikativ zu verstehen und hängen von Machbarkeitsstudien, Genehmigungen, Finanzierung sowie möglichen strategischen Partnerschaften ab.

Parkway Corporate: Mehr als ein Wasserinfrastrukturunternehmen

Aus Investorensicht ist Parkway damit deutlich mehr als ein traditioneller Dienstleister für Wasserinfrastruktur. Das bestehende operative Geschäft zeigt zunehmend skalierbares und profitables Wachstum und liefert dem Unternehmen eine kommerzielle Plattform, auf der die deutlich größere QBMC-Chance aufgebaut werden kann.

Sollte Parkway das Projekt erfolgreich durch Genehmigung, Finanzierung und Partnerschaften voranbringen, könnte sich daraus eine substanzielle langfristige Neubewertung ergeben. Der Investment Case verbindet profitables Kerngeschäft, proprietäre Prozess-Technologie, industrielle Nachhaltigkeit, Waste-to-Value-Verarbeitung und den Aufbau kritischer chemischer Infrastruktur. Genau diese Kombination macht Parkway Corporate zu einem der spannenderen Spezialwerte im australischen Cleantech- und Industrieverarbeitungssektor.

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