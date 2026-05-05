123fahrschule SE: Roundtable für Investoren am 07.05.2026
NuWays veranstaltet am 07.05.2026 um 15:30 Uhr einen Roundtable mit Boris Polenske, der 123fahrschule SE. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der 123fahrschule SE. CEO Boris Polenske wird den Teilnehmenden die Kerninhalte des Referentenentwurfs vorstellen und erläutern, was dieser für die strategische Ausrichtung der 123fahrschule bedeutet.
Unternehmen: 123fahrschule SE
Datum: 07.05.2026 15:30 Uhr
Speaker: Boris Polenske,
Unternehmen: 123fahrschule SE
Datum: 07.05.2026 15:30 Uhr
Speaker: Boris Polenske,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/implikationen-aus-dem-referentenentwurf-VPnZuMh
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Über 123fahrschule SE: Die 123fahrschule SE hat sich auf die Konsolidierung und digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung in Deutschland spezialisiert und ist mittlerweile der größte Anbieter in der deutschen Fahrschulbranche. Durch die firmeneigene Software ermöglicht das Unternehmen eine gesteigerte Effizienz in allen Bereichen der Führerscheinausbildung. Durch die digitale Anwendungssoftware wird den Fahrschülern eine vereinfachte Lernerfahrung und individuelle Lernfortschrittskontrolle für alle Führerscheinklassen ermöglicht. Darüber hinaus verschafft sich das Unternehmen dank integrierter Fahrlehrerausbildung einen klaren Wettbewerbsvorteil einer Branche, welche sich durch eine strukturelle Überalterung der Fahrlehrer kennzeichnet.
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