JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1360 Pence belassen. Das erste Quartal der britischen Bank mache einen gemischten Eindruck, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einer starken Gebührenentwicklung stünden höhere Wertberichtigungen gegenüber. Er rechnet nicht mit größeren Anpassungen am Analystenkonsens./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 15,00EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,6

Kursziel alt: 13,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

