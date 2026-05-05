KSB Vz.: Herausforderndes Quartal – so reagiert der Wert
Starker Auftragsschub, stabile Umsätze und ein herausforderndes Umfeld: KSB startet mit gemischten Vorzeichen ins Jahr 2026, bleibt aber zuversichtlich auf Kurs.
- Auftragseingang steigt deutlich um 15,2 % auf 1.012 Mio. € – getrieben von einem Großauftrag im Energiesektor; Segment Pumpen +31 % auf 633 Mio. €, Energie-Markt im Pumpenbereich +359 % auf 257 Mio. €
- Umsatzerlöse nahezu stabil, +0,4 % auf 712 Mio. €; Pumpen-Umsatz +16,4 % auf 390 Mio. €, Armaturen -5,9 % auf 97 Mio. €, KSB SupremeServ -3,2 % auf 225 Mio. € (Währungseffekte -8 Mio. €)
- EBIT im Q1 2026 gesunken auf 39,8 Mio. € (Vorjahr 45,5 Mio. €) bei einer EBIT-Marge von 5,6 %
- Ergebnis nach Segmenten: Pumpen-EBIT verbessert auf 8,0 Mio. € (vs. 6,9 Mio.), Armaturen nahezu konstant bei -0,1 Mio. €, KSB SupremeServ EBIT reduziert um 6,9 Mio. € auf 31,9 Mio. €
- Geopolitische Einflüsse (u. a. Iran‑Krieg) und schwache Weltkonjunktur schaffen ein sehr herausforderndes Umfeld; Management bleibt zuversichtlich, die Prognose zu erreichen
- KSB: international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen, HQ Frankenthal, rund 16.800 Mitarbeiter, Jahresumsatz 2025 ca. 3 Mrd. €
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei KSB Vz. ist am 05.05.2026.
Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 972,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 949,00EUR das entspricht einem Minus von -2,42 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.994,42PKT (+0,04 %).
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