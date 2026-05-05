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    Vodafone übernimmt VodafoneThree vollständig - Kaufpreis 4,3 Milliarden Pfund

    Für Sie zusammengefasst
    • Vodafone übernimmt vollständige Kontrolle über Three
    • Kauf der 49 Prozent von CK Hutchison für 4,3 Mrd Pfund
    • Vodafone nach Abschluss alleiniger Eigentümer
    Vodafone übernimmt VodafoneThree vollständig - Kaufpreis 4,3 Milliarden Pfund
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone übernimmt die vollständige Kontrolle über die britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree. Der Konzern habe eine Vereinbarung zum Erwerb der 49-prozentigen Beteiligung der CK Hutchison Holding an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen getroffen, wie Vodafone am Dienstag in London mitteilte. Der Kaufpreis liegt bei 4,3 Milliarden britischen Pfund (rund 4,9 Milliarden Euro). Nach Abschluss des Deals, der für die zweite Jahreshälfte erwartet wird, sei Vodafone der alleinige Eigentümer von VodafoneThree. Vodafone hält derzeit 51 Prozent an VodafoneThree. Das Unternehmen hat laut Mitteilung einen Unternehmenswert von 13,85 Milliarden Pfund.

    Vodafone hatte Mitte 2023 den Zusammenschluss von Vodafone UK und Three UK angekündigt. Abgeschlossen wurde die Fusion im Mai 2025. /err/mne/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 1,372 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 31,58 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0458. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.856,90 % bedeutet.




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