Vodafone übernimmt VodafoneThree vollständig - Kaufpreis 4,3 Milliarden Pfund

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 1,372 auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 31,58 Mrd..

Vodafone Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0458. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,5000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 150,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.856,90 % bedeutet.