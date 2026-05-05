JEFFERIES stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1120 Pence belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 hätten in puncto Erträge und Kosten viele Extra-Effekte mit sich gebracht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das grundlegende Bild eines etwas stärkeren Zinseinkommens (NII) und einer anhaltenden Stärke der Vermögensverwaltung habe sich aber bestätigt./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 15,07EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,2

Kursziel alt: 11,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

