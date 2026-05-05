BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit einem starken Auftragseingang sieht sich Philippe Lorrain in seiner positiven Haltung zu dem Lagerausrüster bestätigt. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung schrieb, habe es auch im Rahmen einer Telefonkonferenz ermutigende Aussagen gegeben. Das Unternehmen bleibe "Fest im Sattel"./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 43,90EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

